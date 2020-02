K vidění byl atraktivní útočný basketbal, takže diváci se určitě nenudili. Domácí tým si během prvního poločasu postupně vybudoval desetibodový náskok, který po změně stran ještě zvýraznil.

Ale ani dvacetibodový rozdíl ve skóre ale ještě nic neznamenal, neboť olomoučtí basketbalisté dokázali proměňovat těžké střely z perimetru, vrátili se do zápasu a krátce před koncem stáhli manko až na rozdíl pouhých šesti bodů. V závěru však měli hráči GBA Lions pevné nervy i přesnou mušku při trestných hodech a vítězství si pohlídali. Opět řádil nejlepší střelec I. ligy KJ Arrington, který zaznamenal 39 bodů a drží si průměr více než 26 bodů na zápas!

Julián Beťko, trenér GBA Lions: „K vidění byl velmi ofenzivní basketbal. My si v prvním poločase vypracovali desetibodový náskok, který mohl být i vyšší, ale hosté neomylně trefovali své pokusy a k tomu jsme navíc inkasovali laciné koše do nepostavené obrany. Po změně stran náš výkon gradoval a vypadalo to, že dvacetibodový náskok bude stačit na poklidné vítězství. Ale soupeř opět několika těžkými trojkami v řadě a aktivním presinkem stáhl manko až na šest bodů. Závěr jsme si však proměněnými trestnými hody pohlídali a myslím, že jsme zvítězili zaslouženě.“

Další zápas čeká jindřichohradecké basketbalisty v pátek 6. března, kdy doma hostí Prostějov (19 hodin). GBA Lions jsou v tabulce nadstavby na druhé příčce o bod za Pískem, ale mají k dobru odložený duel v Prostějově, kde se představí v rámci třízápasového moravského tripu v úterý 10. března. Poté v pátek 12. března nastoupí ve Zlíně a o den později zakončí nadstavbovou skupinu v Olomouci.

GBA Lions Jindřichův Hradec – Basketbal Olomouc 104:94 (21:18, 55:45, 82:73)

Body: Arrington 39, Borovka 15, Šoula 12, Zuzák 12, McLaughlin 9, Stormark 7, Burda 6, Stegbauer 2, Bzonek 2 – Hlobil 25, Dedek 18, Sehnal 14, Jančík 14, Tůma 7, Štěpán 6, Jurka 5, Radovskii 5. Trojky: 9:9. Fauly: 16:19. Trestné hody: 17/15:17/11. Rozhodčí: Jeřab, Barták. Diváci: 458.