Jindřichův Hradec - Hokejbalisté jindřichohradeckého Olympu vedou ve finále I. ligy nad Kovo Praha 2:0 na zápasy a od celkového prvenství i postupu do baráže o extraligu je dělí jedná výhra.

Hokejbalistům Olympu v boji o prvoligový primát vydatně pomáhá i hokejový obránce Vajgaru Martin Ištvánik. | Foto: Deník/Zdeněk Prager

Pouze jediná výhra chybí hokejbalistům jindřichohradeckého Olympu k tomu, aby se mohli radovat ze zisku prvoligového titulu. Nad týmem Kovo Praha totiž vedou ve finálové sérii 2:0 na zápasy, když doma na Hvězdárně dovedli k vítězství obě víkendová utkání. Série se nyní stěhuje ke dvěma duelům na pražskou Palmovku, pokud tam Jihočeši alespoň jednou vyhrají, tak se jejich vysněný triumf a postup do baráže o extraligu stane skutečností.

J. Hradec – Kovo Praha 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Branky: 4. Adam, 10. Matějka, 26. Šperl. Asistence: Plášil, Hunal. Střely na branku: 32:31. Vyloučení: 9:4, z toho Plášil (JH) 10 minut osobní trest. Využití: 3:0.

Účast Olympu ve finále I. ligy skupiny Západ jakoby měla léčivé účinky na zdravotní neduhy některých hráčů. Pro úvodní finálové duely se totiž dali zdravotně do pořádku obránci Jaroslav Supek, jenž se zranil hned na začátku prvního čtvrtfinále proti Karlovým Varům, a dokonce i Pavel Hembera, který se vrátil do sestavy poprvé od 3. října 2010!

Zápas začal pro Olymp výborně, protože se mu podařilo využít hned první přesilovou hru v utkání. Ve 4. minutě napřáhl za modrou čarou Ivan Adam a nechytatelnou pumelicí našel skulinu mezi betony pražského gólmana – 1:0. Jednogólové vedení bylo balzámem pro jihočeské útočné snažení, které bylo odměněno při další početní výhodě v 10. minutě, kdy se prosadil příkladně bojující hrající předseda Olympu Jaroslav Matějka – 2:0. V těchto chvílích jindřichohradecké mužstvo ovládalo hru a mohlo být v poklidu, jenže si zahrávalo s ohněm, neboť se jeho hráči v přemíře motivace mnohokrát dopouštěli přestupků proti pravidlům a častým oslabením pustili Kovo k tomu, aby mohlo pomýšlet na případný zvrat.

Příležitostí k obratu měli hosté přehršel, ale střeleckou mušku asi zapomněli ve čtvrtfinále a semifinále, odkud postupovali s průměrem šesti vstřelených gólů na zápas. Ve finále ovšem neseřídili hledí natolik správně, aby dokázali překonat fantasticky chytajícího Ondřeje Průšu, jenž si připsal svoji první nulu v play off v životě. Branka na 3:0, kterou znovu v přesilovce dal David Šperl, definitivně zlomila odpor Pražanů a třetí třetina prvního finále již byla pouhou formalitou.

J. Hradec – Kovo Praha 2:1 PP (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0). Branky: 15. Majerik, 55. Landkammer – 26. Valenta. Asistence: Čapek, Milotínský – 0. Střely na branku: 25:37. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:1.

První finále rozhodly přesilovky. Stoprocentní J. Hradec využil všechny tři, Kovo ani jednu ze sedmi. Dalo se očekávat, že i ve druhém finálovém mači bude hra v početní výhodě alfou a omegou konečného výsledku. Však také otevření skóre přišlo v přesilovce z hole Milana Majerika, jenž bekhendem vteřinu před vypršením prvního dějství získal Olympu zasloužené vedení za aktivitu – 1:0. Kdo očekával, že s Pražany inkasovaný gól „do šatny“ zacloumá, ten se hluboce zmýlil. Byli to právě oni, kdo převzal iniciativu, vynutil si tlak a opětovně přinutil domácí tým k faulům. Trestná lavice na straně Olympu téměř nevychladla a z jedné z mnoha přesilových her zkušení hosté vyrovnali – 1:1.

Na začátku 28. minuty zasáhla „vis major“ a před protrženým nebem a kroupami všichni aktéři utekli do kabin. Po návratu se druhá třetina dohrála a tlak Kova pokračoval. Stejně tomu bylo i ve třetí patnáctiminutovce, kde se nejlépe projevil skvělý taktický tah domácího trenéra Jana Donauschachtla, jenž upustil od pravidelného střídání brankářů a podruhé za sebou postavil do klece Průšu.

Domácího gólmana zastihla úvodní dvě finále v báječné formě a hlavně díky němu už Olymp ani jednou neinkasoval. Průša se zaskvěl i v následném desetiminutovém prodloužení, kdy skvělými zákroky držel nerozhodný stav. V době, kdy již všichni mysleli na penalty, přišla rozhodující chvíle: 42 vteřin před čtvrtou sirénou se do brejku dostal kapitán Martin Landkammer a svůj blafák provedl precizně – 2:1.

Vítězné ohlasy ze šatny Olympu

Jaroslav Matějka, hrající předseda: „Sice vedeme 2:0 na zápasy, jsme blízko vysněné baráži, ale ještě nic není hotové.“

Ondřej Průša, brankář: „Kovo hrálo hodně rychlý a důrazný hokejbal. Svým pohybem nám dělalo velké potíže. Musím pochválit celý tým, který především v defenzívě pracoval výborně. Táhneme všichni za jeden provaz. Věřím, že v Praze rozhodneme, ale jednoduché to rozhodně mít nebudeme.“

Jaroslav Supek, obránce: „V utkáních se nás drželo štěstí při mnoha soupeřových šancích a střelách v přesilovkách. První zápas skvěle vyšel Ivanu Adamovi. Ve druhém se zaskvěli hlavně při hře v oslabení Majerik a do úmoru pracující Matějka. Dvakrát byl hvězdou brankář Průša.“

Martin Čapek, útočník: „První zápas jsme rozhodli přesilovkami. Od druhé třetiny jsme mohli jen hlídat náskok. Ve druhém utkání nás držel brankář Průša, kvůli našim zbytečným faulům jsme soupeři dali možnost myslet na vítězství. Nakonec o naší výhře zkušeně rozhodl Landkammer.“

Martin Marko, útočník: „Oba zápasy měly vysokou kvalitu, týmy si dokázaly vytvořit spoustu šancí, naštěstí se ovšem góly dařilo dávat nám. Hostům tentokrát byla jejich aktivita a běhání k ničemu. Rádi bychom z Prahy přivezli výhru již po třech zápasech.

OLYMP J. HRADEC

Průša – Adam, Hunal, Kiss, Mátl, Šperl, Ištvánik, Supek, P. Hembera – Čapek, Landkammer, Matějka – Plášil, Majerik, Kulik – Milotínský, Krčmár, Frýbl.

Autor: Roman Pišný