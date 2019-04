Do hokejbalové haly Dobřan, kterým patří druhá příčka v tabulce a v říjnu v Hradci nastřílely Olympu 10 gólů, přijel jindřichohradecký celek v počtu hráčů 8+1, nejnižším povoleném pro prvoligový zápas. Připraven do hry byl tedy pro případ nouze i doyen Bronislav Mátl.

Utkání proběhlo podle očekávání, když domácí měli více ze hry. Brzy také začali proměňovat své šance, tu první v přesilové hře Jan Kovářík, nejproduktivnější hráč I. ligy (16+12). Pak se v rozmezí dvou minut dvakrát trefil Petr Skála, jenž dal v zápase celkem 4 góly.

Tříbrankový náskok přinesl na hole Šneků klid, který si přetáhli i do druhého dějství, v němž znovu vstřelili tři branky. Snaživí hosté se sice též dokázali občas protlačit do příležitostí, ale svého čestného úspěchu se dočkali až za stavu 0:6. Bylo to 18 vteřin před koncem druhé třetiny, kdy se po pěkné akci prosadil Martin Hunal. Stejný hráč v poslední části dal i druhý gól Olympu, čímž potvrdil roli kanonýra týmu. V sezoně skóroval již jedenáctkrát.

Pro Olymp porážka znamená, že postup do play-off už není jen v jeho rukách. Jistotu má jasnou, aby na čtvrtfinále mohl aspoň myslet, musí tříbodově vyhrát obě závěrečná kola. Prvním krokem bude v neděli 14. dubna domácí mač s Jestřáby Přelouč (14 hodin).

Marek Miláček, kapitán Olympu: „Myslím, že se nemáme zač stydět. V osmi lidech jsme do toho od začátku do konce dali všechno. Je nás ale na zápasy venku málo, v takovém počtu se pokaždé uspět nedá. Naše výhra v Jihlavě byla čestnou výjimkou. S Přeloučí musíme doma bezpodmínečně vyhrát, moc si přejeme, aby přišli diváci. Podporu fanoušků velice potřebujeme.“

Snack Dobřany – HBC Olymp J. Hradec 6:2 (3:0, 3:1, 0:1)

Branky a asistence: 6. J. Kovářík (Rubner, Skála), 9. Skála (V. Šlehofer st., J. Kovářík), 11. Skála (Málek, J. Kovářík), 23. D. Kovářík (Stráský), 26. Skála (J. Kovařík), 28. Skála (Málek, V. Šlehofer st.) – 30. Hunal (D. Mátl, Miláček), 43. Hunal (Miláček, Hronza). Střely na branku: 34:24. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Rozhodčí: Pečený – Soukup.

J. Hradec: Janák – Hunal, Miláček, Loukota – Klimeš, D. Mátl, Košťál, Matějka, Hronza.

Roman Pišný