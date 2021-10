Do hry zasáhly o další tři druholigové týmy z Jindřichohradecka. Nová Včelnice v okresním derby nestačila na Pluhův Žďár a navíc nedokázala ani skórovat. Suchdolské béčko si pak dojelo pro vítězství na hřiště budějovické Rosy.

„Na začátku zápasu se zdálo, že s Táborem nebudeme mít problém, ale během druhé třetiny jsme polevili, soupeř se snížením dostal do hry a nakonec si z našeho hřiště odvezl bod. Je velká škoda naší nemohoucnosti v koncovce,“ uvedl kapitán Olympu Marek Miláček.

Olymp do utkání na domácím hřišti na hradecké Hvězdárně vstoupil výborně a v první třetině si dokázal vypracovat dvoubrankový náskok. V dalším průběhu však na aktivitu v útočném pásmu nenavázal a z jeho strany přišla série neproměněných šancí. Tábor nakonec dokázal skóre srovnat a na řadu tak muselo přijít prodloužení, v němž však gól nepadl. Zápas tak rozhodovaly až samostatné nájezdy, v nichž si Olymp počínal lépe a připsal si bod navíc.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.