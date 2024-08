Ondřej Šebek pochválil organizátory letních olympijských her dětí a mládeže | Video: Deník/ Kamil Jáša

Loni do pečlivě poskládaného programu zapadala návštěva ČEZ Lipno sport festivalu, který ve druhé polovině prázdnin každý rok pořádá Kateřina Neumannová, možná se na oblíbeném sportovně kulturním festivalu objeví první muž českého sportu i letos. Podívejte se na video u tohoto článku, jakou poklonu Ondřej Šebek vystřihl pořadatelům letních olympijských her dětí a mládeže, které úspěšně uspořádal Jihočeský kraj. "Slýchám samé superlativy na organizaci té akce a jsem moc rád, že se jak Český olympijský výbor, tak Jihočeský kraj do té akce pustil a pojal to takto velkolepě. Myslím, že rozdáváte obrovské porce radosti hlavně dětem, které si tu akci užívají."