Do Blanské kotliny zavítal světový šampionát vůbec poprvé v historii a odjel se zde pátý závod šestidílného seriálu. Bax s Čermákem do něj vstupovali jako druzí s šestnáctibodovou ztrátou na průběžné lídry seriálu Estonce Varika s Finem Kunnasem a odhodláním ztrátu před posledním závodem v Německu co nejvíce snížit.

To se jim také podařilo. V první finálové jízdě vypálila nizozemsko – česká posádka nejlépe ze všech a až do cíle před sebe nikoho nepustila. Jejich největší soupeři v boji o titul navíc měli technické problémy, téměř celou rozjížďku byli nuceni absolvovat bez fungující zadní brzdy a do cíle dojeli až pátí.

Zhruba polovinu jízdy museli Bax s Čermákem odrážet útoky Belgičana Vanlucheneho s Baxovým bratrem Robbiem. „Start se nám povedl, což závod víceméně rozhodlo. Měli jsme nějaké krizovky, ale to k tomu patří, protože kaplická trať je opravdu těžká. Ze začátku jsme dali Marvinovi Vanluchenemu šanci mít nás na kontakt, ale od nějaké patnácté minuty už jsme jeli svůj závod. Etienne jel skvěle a nedal nikomu šanci. První místo bylo úplně super,“ radoval se Čermák z vítězství v první jízdě.

Středočech si nemyslí, že by měl jeho parťák na sajdkáře větší motivaci, když ho stíhal jeho bratr v roli spolujezdce. „Nemyslím si, že by hrálo až takovou roli. Etienne spíše vidí motivaci v tom, že mně může udělat historicky prvním českým mistrem světa. To na něm vidím a žene nás to oba dopředu,“ usměje se. „Snad to klapne a titul urveme,“ doufá.

Historická premiéra světového šampionátu v sajdkárkrosu se v Kaplici líbila

Start do druhé jízdy Baxovi s Čermákem až tak nevyšel. Ze čtvrtého místa se dokázali protlačit jenom o příčku výš na třetí pozici. Znamenalo to druhé místo v hodnocení kaplického závodu, hlavně ale stáhli ztrátu na první místo v průběžné klasifikaci na pouhých pět bodů. Ve finále v Německu tak budou mít všechno ve svých rukou. „Jeli jsme v Kaplici s úplně novou motorkou a podařilo se nám ji naprosto skvěle nastavit. Povedlo se nám dostat níž těžiště a jezdí se nám tak o hodně lépe v zatáčkách. Je to znát i na rychlosti,“ chválil si Čermák.

Do Kaplice zavítal světový sajdkárkros vůbec poprvé. „Trať je tady krásná, ale těžká. Pro sajdkáry je každá dráha tak trochu úzká. V Kaplici je hodně technických prvků, přesto je těžké vymyslet něco na soupeře, který jede před vámi. Devadesát procent závodu rozhoduje start,“ má jasno. „Hlavně se mi líbilo, kolik přišlo lidí. Závod jsme si parádně užili.“

Čermák sám už jednou se sajdkárkrosem skončil. „Poslední dva roky jsem jezdil s Julianem Veldmanem a udělali jsme druhého vicemistra světa. Tím jsem se trošku uspokojil. Mám za sebou nějaké úrazy, také se chci věnovat rodině. Tento sport děláme na poloprofesionální úrovni, takže k závodění ještě chodíme do práce. Už mi to pomalu naznačovalo konec kariéry,“ přiznává.

Pak přišla nabídka od čtyřnásobného mistra světa. „To jsem vůbec nečekal. Zvažoval jsem, jestli kývnout. Ale když teď vidím, do jakého jsem se dostal týmu a jak pracuje, tak jsem hrozně rád, že jsem do toho šel,“ ujistí.