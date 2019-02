Písek - Třídenní házenkářský turnaj „MINI Písek 2019“ dopadl výborně pro jindřichohradecké mini žactvo, které u řeky Otavy získalo trofej a medaile za 3. Místo.

Tým jindřichohradeckého mini žactva, který na turnaji v Písku obsadil třetí místo. | Foto: Lada Špačková

Úspěch je o to cennější, že tým od Vajgaru startoval v nekompletní sestavě. Trenérka Lada Špačková totiž měla k dispozici pouze šest hráčů.



„Víme, že se házená hraje v sedmi, ale víc dětí právě k dispozici nebylo. O to potřebnější je vyzdvihnout bojovnost a přizpůsobivost této šestice statečných. Zároveň moc děkujeme za výpomoc Kynžvartu a Plzni,“ uvedla.



Její tým má nyní před sebou další turnaj, který se v termínu 8. až 10. února uskuteční v Žirovnici, kde se střetne s Pardubicemi, Havlíčkovým Brodem, domácím Slavojem, Milevskem, Pískem, DHC Plzeň a Velkým Meziříčím.



Výsledky J. Hradce: - ČA Most 11:3, - Plzeň 6:10, - Baník Most 9:4, - Žirovnice 12:3, - Milevsko 9:3, - Kynžvart 8:4, - Písek A 5:7, - Písek B 16:1, - Poruba 10:5.



Sestava JH: T. Maxová, B. Špačková, Mazánek, Brožová, Mazalová, T. Martínková.

Konečné pořadí

1. Sokol Písek A 9 0 0 115:28 18

2. DHC Plzeň 8 0 1 126:41 16

3. Házená J. Hradec 7 0 2 86:40 14

4. Slavoj Žirovnice 6 0 3 87:59 12

5. Černí Andělé Most 5 0 4 70:66 10

6. Sokol Lázně Kynžvart 3 0 6 53:68 6

7. Sokol Poruba 3 0 6 49:71 6

8. HC Milevsko 3 0 6 49:63 6

9. Baník Most 1 0 8 29:94 2

10. Sokol Písek B 0 0 9 17:129 1

Roman Pišný