Jindřichův Hradec – Ani v 16. kole I. ligy nenašli jindřichohradečtí basketbalisté přemožitele. Basket Fio banka ve své hale přehrála Košíře 96:51.

K vysokému vítězství hradeckých basketbalistů výrazně přispěl i Lukáš Stegbauer. | Foto: Lukáš Šamal

Jihočeši se museli vypořádat s rozsáhlou marodkou, která zabránila startu hned sedmi hráčů. Stejný počet zůstal trenéru Forejtovi k dispozici, okleštěná sestava však do utkání proti pátému týmu tabulky vstoupila výtečně a po úvodní čtvrtině vedla rozdílem dvaceti bodů (30:10).



Bankéři vývoj kontrolovali i v dalším průběhu, a to i zásluhou střeleckého přísunu Zuzáka, Lipkinse, Stegbauera a také Jokla, jenž si kromě 15 bodů připsal i 18 doskoků.



Karel Forejt, trenér Basket Fio banky J. Hradec: „Zápas jsme museli odehrát pouze v sedmi hráčích. V první půlce jsme tak trochu šetřili síly, ve druhém dějství jsme se více koncentrovali na obranné úkoly a soupeř pomalu ztrácel údernost v útoku. Nikdo se nezranil, a to je důležité."



V předposledním kole základní části se jindřichohradečtí basketbalisté, kteří suverénně vedou prvoligovou tabulku, představí znovu na domácí palubovce, kde v pátek 25. ledna přivítají Sokol pražský (19 hodin).



Basket Fio banka J. Hradec – Basket Košíře 96:51 (30:10, 55:33, 79:37)



Body: Zuzák 22, Lipkins 20, Stegbauer 18, Jokl 15, Kantůrek 9, Šourek 6,Fical 6 - Lyčka 17, Kozubík 9, Hlaváček 8, Hrubý 7, Adášek 7, Šejbl 2, Zajíček 1.



Trojky: 15:6. Fauly: 16:12. Trestné hody: 7/10:7/11. Rozhodčí: Melichárek, Dombrovský. Diváci: 250.