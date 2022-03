Tím už byl dopředu nalinkován ráz zápasu, v němž si navíc Válečníci otevřeli nebývalou trojkovou střelnici. Už do půle zasypali hosty 11 přesnými zásahy z perimetru a vytvořili si výrazný náskok – 52:29. A přestože hradečtí basketbalisté v záěvěru porážku zmírnili do přijatelné podoby, Děčín si nadále vývoj s přehledem hlídal. Domácí tým táhli především Nichols s Alstonem, jenž trefil i pět trojek, ten jindřichohradecký zase Victor, který zapsal 19 bodů a 11 doskoků.

Porážka bankéřů však nakonec nic neřešil. Olomoucko totiž porazilo Ostravu a jindřichohradecký celek už jej nemůže předstihnout. Čeká jej tak ošidná baráž, ale zatím není jasné, s kým. V I. lize jsou v roli největších favoritů na celkový triumf pražská Slavia a Svitavy, což je klub, z něhož vloni Jihočeši nejvyšší licenci odkoupili…

Tomáš Grepl, trenér Děčína: „V prvním poločase jsme hráli tak, jak jsme si řekli, s tím, že nám tam občas padly střely, které normálně nedáváme. Dali jsme jedenáct z jednadvaceti trojek, což není úplně naše hra. Ve druhém poločase jsme si mysleli, že nám to bude padat úplně stejně, ačkoli jsme hráče v kabině upozorňovali, že to tak nebude. A to se samozřejmě projevilo na výsledku, protože Hradec, přestože byl v oslabené sestavě, nás dotahoval. Druhý poločas jsme prostě nezvládli, ale doufám, že si z něj vezmeme ponaučení nejen pro zápas v Ostravě, ale také pro předkolo play-off.“

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Musím dát hodně kreditu Děčínu, měl téměř padesát procent z trojek, což je jeho nejlepší úspěšnost za celou sezonu. Scházeli nám dva top střelci kvůli nemoci, pak je těžké hrát. Měli jsme dobré momenty, dostali jsme se trochu zpátky, ale neměli jsme dostatečně efektivní zakončení, abychom se přiblížili víc.”

Tomáš Pomikálek, křídlo Děčína: „Vše se odvíjelo od začátku, kde jsme si udělali dobrý náskok, na kterém jsme se pak vezli celý zápas. Vedli jsme o dvacet bodů, oni to pak stáhli na dvanáct, ale my jsme opět odskočili. Povedly se nám některé těžké střely, normálně takové procento trojek nemáme a je lepší nepočítat s tím, že to půjde takhle vždy. Ale na druhou stranu alespoň vidíme, čeho jsme schopni. Byl to skvělý zápas, i když uznávám, že druhý poločas už jsme hráli spíš jen proto, abychom to dohráli.”

Štěpán Borovka, křídlo J. Hradce: „Postihla nás nějaká viróza, proto jsme přijeli jen v osmi lidech, což je v děčínské hale strašně těžké. Hráli jsme zde již potřetí v sezoně, ale opět jsme se nevyrovnali domácím po fyzické stránce. To byl náš největší problém. Myslím si, že jsme měli dobré úseky, ale několik stěžejních hráčů nám vypadlo, a to se pak hraje moc těžko.”

V závěrečném utkání skupiny A2 v sobotu 2. dubna GBA Fio banka přivítá Olomoucko (18 hodin).

BK Armex Děčín – GBA Fio banka J. Hradec 87:73 (27:12, 52:29, 70:48)

Body: Nichols 19, Alston 17, Svoboda 13, Kroutil 13, Pomuikálek 12, Osaikhwuwuomwan 7, Šiška 6 – Victor 19, Sydorov 12, DuBose 12, Da Silva 12, Borovka 9, Brown 7, Welsch 2. Trojky: 15:5. Fauly: 18:22. Trestné hody: 12/20:18/26. Doskoky: 44:29. Rozhodčí: Vošahlík, Hartig, Melichárek. Diváci: 640.

Další výsledek sk. A2: Olomoucko – Ostrava 99:90.

KNBL - skupina A2

1. Děčín 33 17 16 2735:2692 51,5

2. Ostrava 33 12 21 2641:2861 36,4

3. Olomoucko 33 9 24 2617:2885 27,3

4. Jindřichův Hradec 33 6 27 2642:3023 18,2