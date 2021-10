„Loni jsme museli přípravy závodu stopnout deset dní před jeho termínem. Letos už se naštěstí závodit zase může, tak jsme do toho šli zase naplno,“ usmívá se ředitel závodu a jeho duše Evžen Zadražil. Ten převzal štafetu pořádání chýnovského kopce od svého otce. „Přišlo mi škoda, aby taková tradice nepokračovala a letos pořádám už osmnáctý ročník,“ dodá.

V minulosti býval nesmírně populární závod do vrchu v Praze Břevnově, který pravidelně vysílala přímým přenosem tehdejší Československá televize a účastnili se ho naši nejlepší motokrosaři. „Kopců se jezdilo více. U nás v kraji ještě v Něměticích u Volyně. Ale závod v Břevnově byl nejslavnější. Od padesátých do osmdesátých let minulého století se tam odjelo třicet ročníků. Sledovanost přenosů byla opravdu velká a závodníci tehdejší Dukly Praha měli účast povinnou s tím, že se čekalo jejich vítězství. Jednou tam ale vyhrál současný hlavní pořadatel našeho chýnovského závodu Jiří Jirků jako absolutní soukromník. Pamatuji si na tehdejší titulek v novinách: Chýnovský Jirků vypálil reprezentantům rybník. To byla fakt bomba. Ale vrchy mu opravdu šly. Je to nás místní chýnovský borec,“ chválí svého parťáka.

V Břevnově už se sice dávno nejezdí, ale tradice strmých vrchů se pomalu vrací. „Začalo se zase jezdit v Mladé Boleslavi a v Petrovicích. O těchto dvou lokalitách vím, ale zatím se tam závody pořádají jen pár let,“ uvádí.

Padesátimetrový vrch chýnovští pořadatelé neustále vylepšují. „Museli jsme průjezd ztížit zatlučenými kládami, aby se nahoru nedostalo tolik lidí. Jenom překopy nestačí, protože ty se vyhrabou zadním kolem, ale kláda tam zůstane,“ vysvětluje.

V sobotu se na chýnovský krpál sjelo 72 závodníků z nejrůznějších koutů republiky a různých motocyklových disciplín. „Startovní pole je opravdu pestré napříč motoristickými disciplínami. A také jezdeckou kvalitou. Jinde by se asi těžko stalo, aby závodil osmnáctinásobný mistr republiky Martin Michek s úplnými hobíky. Na kopci mají ale šanci uspět, což by třeba v motokrosu určitě neměli. Tam by hobík těžko porazil Martina Michka,“ připouští Zadražil.

Podívat se přišlo 2500 diváků. „Už jsme tady měli i přes tři tisíce, ale divácká účast a atmosféra byla výborná,“ ocenil ředitel závodu.

V nejpočetněji obsazené hlavní kategorii Motokros+enduro vyjel jako jediný ve všech pěti pokusech až nahoru Jan Balaš z Jilemnice a stal se tak vítězem této prestižní kategorie. Celkem čtyřikrát se nahoru do cíle dostal zkušený endurista Roman Körber z domácího Motosportu Chýnov. V posledních čtyřech letech vyhrál tuto kategorii v Chýnově velice úspěšný motokrosař a výborný jezdec dakarské rallye Martin Michek. Ten letos zaváhal celkem dvakrát, což mu dalo třetí místo. Čtvrtý skončil Jan Charvát a pátý Josef Čermák.

Ve třídě Trial patřil k hlavním favoritům juniorský mistr Evropy i republiky David Fabián. Ten měl všechny výjezdy až nahoru, ale nebyl sám. To samé se podařilo ještě Ondřeji Královi z Trial Teamu Tábor. Museli se tedy na závěr o vítězství rozjíždět a znovu svou suverenitu potvrzoval David Fabián. „Jenže technický výpadek motocyklu ho nechal stát pouhé dva metry pod vrcholem a Ondřej Král si tak vyjel pro vítězství,“ popisuje Zadražil klíčový moment závodu. Třetí skončil s mírnou ztrátou Tomáš Hůla.

Mezi dětmi do patnácti let byl nejlepší dvanáctiletý Karel Pilát z Říčan jen velice těsně před stejně starým Adamem Grešákem z Motosportu Chýnov. Třída ČZ patřila Janu Liklerovi z Motosportu Chýnov, který se jako jediný se svým motocyklem dostal přes nejtěžší překážku v profilu kopce. „Ne přímo se svým motocyklem, ale jen jeho odhozený motocykl. To se však na Strmém vrchu počítá,“ připomíná Zadražil. Druhý skončil Vladislav Janů.