Volejbalisté Jihostroje Č. Budějovice zvládli další domáící utkání. Jihočeši stále mohou myslet na vítězství v základní části, čeká je už jen zápas v Brně. Tady jsou hlasy, které zazaněly po utkání s Ostravou Jihostroj České Budějovice – VK Ostrava 3:0 (14, 15, 17), čas: 65 minut, rozhodčí: Buchar, Kořenek bez diváků.

České Budějovice v extralize volejbalistůZdroj: Deník/ Jan ŠkrleRené Dvořák, České Budějovice: „Výborně jsme podávali, podařilo se nám Ostravu dostat pod tlak a to rozhodlo. Mají nepříjemné hráče, kteří dokážou udělat šňůru bodů, takže je moc dobře, jak jsme utkání zvládli.“

Jan Václavík, Ostrava: „Zápas se nám nepovedl. Nemohu vyzvednout jednu činnost, kdy se nám dařilo. Nepřihrávali jsme dobře, ale zase to nebylo tak špatné, abychom z toho nemohli útočit. Musíme to rozebrat a před play off něco vymyslet.“

Tomáš Jambor, Ostrava: „Domácí výborně podávali. Nedali nám šanci k pestřejšímu útoku. Naopak jejich přihrávači si s našimi servisy poradili a my jsme je pak jen těžko bránili.“