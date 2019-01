Kaplice – Letošní motokrosová sezona začne na jihu Čech. Blanská kotlina u Kaplice bude příští neděli 13. dubna hostit úvodní závod mezinárodního mistrovství republiky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

A bude to pořádně ostrý start, protože domácí šampionát má stále velkou prestiž a patří k nejkvalitnějším seriálům v Evropě. Vedle našich nejlepších se ho totiž účastní i kvalitní zahraniční piloti.



Šestidílný kolotoč mezinárodního mistrovství republiky každoročně startuje v Pacově. Letos ale premiéru obstará právě Kaplice. „Pacovským pořadatelům se dubnový termín moc nehodil a nikdo jiný se o něj také moc nehlásil. Každý měl tak trochu strach z počasí. Ani my jsme z tak časného data závodu nebyli úplně nadšeni, protože v areálu máme spoustu práce. Ale nakonec jsme kývli," říká duše kaplického motokrosu Jan Froněk starší.



Areál v Blanské kotlině totiž prochází výraznými změnami. Upravovány jsou ty pasáže tratě, kde byla trať hluboko zařízlá do terénu. „Něco jsme odbagrovali a břehy zesvahovali. Podařilo se nám sehnat materiál z budovaného obchvatu kolem Kaplice. Navážíme na trať hlínu, kterou je třeba rozhrnovat. Je s tím docela dost práce, ale všechno bychom měli stihnout," ujišťuje Froněk.



Přípravy na závod běží na plné obrátky i s pomocí vylepšené techniky. „Zakoupili jsme nový bagr," informuje Froněk. Novinky budou i na samotné trati. V zadní pasáži tratě budou vybudovány tzv. proskakováky a byly zde odstraněny kořeny, které začínaly zasahovat do dráhy. Podařilo se vybudovat také novou cestu pro sanitky do nejspodnější části areálu. Důvodem všech těchto kroků je především zvýšení bezpečnosti. „Vylepšení našeho areálu bude poměrně značné," pochvaluje si Froněk.



Po roční epizodě se v mistrovství republiky letos už nepojede závěrečné superfinále obou hlavních tříd MX1 a MX2. „Zrušené bylo na nátlak jezdců. Od nich jsem na něj neslyšel jedinou kladnou reakci. V návaznosti na mistrovství republiky jsme superfinále zrušili i v našem jihočeském středisku. Můj osobní pohled ale je, že je to škoda. Jezdci to nechtějí jezdit jenom z vlastní lenosti. Jinak to byl závod, na který se dalo dívat," je Froněk přesvědčen. „Motokros dělá závodění a předjíždění. A to v superfinále jednoznačně bylo," stojí si za svým.



Nedílnou součástí mezinárodního mistrovství republiky kubatur MX1 a MX2 byla v minulých letech veteránská třída. Letos však dochází ke změně a doplňkem dvou hlavních tříd budou na jednotlivých závodech střídavě nejen veteráni, ale také třída mladíků do 85 ccm a ženy. V Kaplici se představí osmdesátky. „To bylo z rozhodnutí Autoklubu. Nám to nijak nevadí. Stejně tak nám ale nevadili ani veteráni. To je v našem krajském středisku nejobsazenější třída. Naopak osmdesátky prakticky nemáme. Nevím, jak je to možné, ale mladí závodníci v kraji skoro nejsou," kroutí Froněk hlavou.



Úvodní závody sezony bývají vždy nejlépe jezdecky obsazeny. „Je to tak. Na začátku roku mají kluci nejvíce prostředků, ještě je většinou netrápí žádná zranění a hlavně mají chuť," usmívá se zkušený motokrosový funkcionář, jenž by byl spokojený s účastí kolem sto dvaceti závodníků. „Pokud by ve všech třech třídách bylo plné startovací zařízení pro čtyřicet jezdců, tak bych byl spokojen," tvrdí.

Divácká kulisa bývá v Blanské kotlině většinou na stálé úrovni. „U nás chodívá kolem dvanácti set diváků. Kdyby přišly dvě tisícovky, tak by to bylo velmi dobré," přemítá Froněk.



V hlavní kubatuře MX1 bude mistrovský titul obhajovat Francouz Florent Richier. K jeho největším konkurentům budou patři i jeho týmový kolega Jihočech Martin Michek nebo třeba František Smola. „Pokud přijede, tak bude určitě výborný i Filip Neugebauer," připomíná Froněk dalšího z možných velkých favoritů závodu. „Ale první závod je vždycky s otazníkem, jak na tom kdo s výkonností po zimní přestávce je," upozorňuje.



Své zástupce bude mít v Kaplici pochopitelně i jihočeský motokros. Jeho vlajkovou lodí je již zmíněný Martin Michek, ale v popředí třídy MX2 určitě budou chtít závodit i zkušený David Čadek či mladíci Václav Kovář a Martin Finěk, v MX1 bude startovat Zdeněk Blábolil a v osmdesátkách se bude prát bronzový z juniorského mistrovství světa v Jiníně Petr Polák. Tolik výčet těch nejznámějších, ale Jihočechů bude ve startovním poli více.