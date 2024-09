Etapový cyklistický závod Okolo jižních Čech budí emoce. Před, při i po jeho skončení. "Bylo to tu nádherné, krásná krajina, moc se mi tu líbilo," vyprávěl ještě na stupních vítězů polsky Marcin Budzinski. Je mu 26 let, patří do ambiciozního týmu Mazowse Serce Polski. Radost měl ze žlutého dresu i z milé ceny. Z velkého plyšového kapra, kterého pořadatelé předali nejúspěšnějším závodníkům. Ti nejúspěšnější byl si mohli založit rybník…

Souhrn čtyř etap závodu Okolo jižních Čech | Video: Deník/ Kamil Jáša

Do redakce Deníku se ozvali čtenáři i s negativními ohlasy: Paní Ludmila Novotná: "Napsat článek o povedeném závodu Okolo jižních Čech je pěkné. Co jsem tam však nenašla, jak se organizátoři postarali o úklid. Mám snímek s komentářem místních, jak to kolem trati vypadalo po závodu. A věřte, že panu prezidentovi ani panu hejtmanovi by se to rozhodně nelíbilo," naráží čtenářka na článek v Deníku, který informoval o osobní účasti prezidenta Českého svazu cyklistiky Petra Marka a hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka. "Bylo by fér ukázat obě strany závodu. S pozdravem Ludmila Novotná." Místními myslela Šafratovi, kteří reagovali na nepořádek v přírodě u Nové Bystřice. Jejich snímek přikládáme k tomuto článku. Tady je pohled Šafratových v nezkrácené podobě: "Po stopách cyklistického závodu - tip na víkendovou aktivitu pro celou rodinu. Včera projel okolo nás cyklistický značkovací závod. V našem okolí se značkovači trasy obzvlášť snažili a obohatili obec i přírodu opravdu poctivě. Chceme tímto "poděkovat" za kvalitní organizaci této akce a vyplnění našeho času nezvyklou a nápaditou akcí, nové formy orientačního běhu - běh se sběrem značek (odpadků). Pokud nevíte co o víkendu, doporučujeme!!!"

O vysvětlení jsme požádali ředitele závodu Jana Hájka: "Rád bych vysvětlil, jak to na cyklistických etapových závodech funguje. Jsou bufety, kde se závodníci občerstvují. Ty jsou, a podle pravidel musí být, označeny značkami. Následně je na trase znovu značkami označená odpadková zóna. Pokud Šafratovi byli v této zóně třeba hodinu po průjezdu pelotonu, ano, mohl tam být velký nepořádek. Je určená skupina, která do odpadkové zóny vyjíždí po závodnících. Pokud by Šafratovi byli v zóně po úklidové četě, vypadlo by to úplně jinak."

Jedenáctý ročník cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech byl sportovně nejúspěšnější v historii, na startu poprvé stálo 27 prestižních týmů, závodníci byli především z předních evropských družstev.