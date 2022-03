Opět excelovala nejlepší střelkyně MOL ligy Tereza Pokorná, jež k výhře Sokola přispěla tuctem branek a celkově má na svém kontě už 159 přesných zásahů. Zdatně jí s osmi góly sekundovala i Alena Stellnerová.

Kateřina Hromádková, trenérka Písku: „Apelovali jsme na to, že bude strašně důležitá obrana. Bohužel, tři čtvrtiny zápasu to v našem podání neplatilo. Když jsme tuto činnost zlepšili, hned se to projevilo a vyrovnané střetnutí jsme zlomili v náš prospěch. Na druhou stranu jsme měli úspěšnost střelby přes sedmdesát procent, což je skvělé číslo. Jsou to velmi cenné body.“

Písecký celek, jemuž patří v tabulce pátá pozice, se v dalším kole v neděli představí na palubovce Zlína (18 hod.).

Sokol Písek – MŠK Dunajská Streda 37:31 (17:17)

Branky: T. Pokorná 12/2, Stellnerová 8, Svobodová 4, Součková 4, Kubišová 3, Pešková 2, Chlupová 2, B. Velková 1, A. Velková 1. – Bíziková 8, Élöová 6/2, Sáriová 5, Hudáková 3, Bugárová 3, Pénzesová 2, Juhosová 2, Mészárosová 1, Rajnohová 1. Sedmimetrové hody: 1/1: 3/2. Vyloučení: 1:2. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Kremláček, Procházka.

Další výsledky 21. kola:

Plzeň – Michalovce 17:33, Stupava – Chorzów 24:30, Šaľa – Hodonín 33:25, Olomouc – Most 24:27, Poruba – Kynžvart 30:23.

MOL liga ženy

1. Most 19 18 0 1 652:437 36

2. Michalovce 18 16 1 1 603:379 33

3. Dun. Streda 19 15 1 3 565:475 31

4. Kynžvart 20 13 0 7 577:531 26

5. Písek 20 11 1 8 555:557 23

6. Olomouc 19 7 6 6 512:474 20

7. Plzeň 19 9 2 8 482:497 20

8. Šaľa 19 8 2 9 524:491 18

9. Slavia 20 7 2 11 548:560 16

10. Chorzów 20 7 1 12 577:605 15

11. Poruba 20 7 1 12 506:543 15

12. Zlín 19 5 3 11 492:549 13

13. Hodonín 21 2 0 19 476:627 4

14. Stupava 19 1 0 18 325:669 2