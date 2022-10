V loňském ročníku obsadil Pedagog lichotivé osmé místo, které nebude lehké obhájit. Jihočeši vstupují do nové sezony v pozměněném složení. Po dvou letech tým opustil trojnásobný mistr republiky a bývalý reprezentant Radek Košťál (48 let). V uplynulé sezoně nejlepší hráč celé soutěže zamířil hrát extraligu do Hradce Králové. „V Budějovicích jsem se cítil výborně a lepší atmosféru než na domácích zápasech jsem snad nikde nezažil. Ale v mém věku mi nevyhovuje formát první ligy, kdy za víkend odehraji deset zápasů, což je hodně. V extralize nastoupím k jedné nebo dvěma dvouhrám za týden,“ řekl ke svému odchodu.