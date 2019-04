A v ní i letos jako jediní jihočeský ping-pong reprezentovali muži českobudějovického Pedagogu. A přestože to neměli snadné, účast v této soutěži i letos uhájili.



„Definitivně jsme se zachránili až v posledním kole výhrou 10:6 v Boru, důležitý krok jsme ale udělali předtím v Chebu, kde jsme v přímém boji o záchranu vyhráli 10:7,“ vyzdvihl vedoucí týmu a zároveň i týmová jednička Pavel Kortus ml. a jedním dechem dodal, že velkou zásluhu na záchraně měla výpomoc strakonického Jakuba Slapničky, jenž v obou klíčových utkáních hrál za Pedagog na střídavý start. „V Chebu dělal všechny čtyři body, také v Boru, byť tam prohrál s Belopotočanem, nám velice pomohl. Bez něj bychom asi soutěž nezachránili,“ připustil Kortus ml.



Rozhodující duel v Boru se pro Pedagog nevyvíjel dobře, protože Jihočeši prohráli obě úvodní čtyřhry. „V deblech se nám dlouhodobě nedaří, což je nepříjemné. Je totiž velký rozdíl jít do singlů za stavu 0:2, či aspoň 1:1,“ konstatoval Kortus, jenž v Boru dělal čtyři body, ale v deblu ani spolu se Slapničkou neuspěli.



V singlech ale Pedagog zápas otočil a zavládla veliká euforie. „Lukáš Pažma v záchranu pevně věřil a vzal tudíž šampaňské a hned v kabině lítaly špunty,“ líčil Kortus, jenž už myslí na příští sezonu: „Do té letošní jsme šli s jasným cílem se udržet. Teď ze zdravotních důvodů končí Petr Janoštík, rádi by᠆chom udrželi Lukáše Pažmu a tým posílili. Něco rozjednané je, tak uvidíme. Soutěž bude zajímavá, postoupily i Strakonice a Studená a my bychom se neradi o záchranu třásli zase až do posledních kol. Cílem tudíž je střed tabulky,“ uzavřel P. Kortus ml.