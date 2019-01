České Budějovice - Triatlonistka Petra Krejčová (TriSK České Budějovice) má za sebou výjimečnou sezonu. Vlastně celý rok 2015. Zotavila se z velice nepříjemného zranění, vrátila se do skvělé sportovní formy. Rok završila dvěma velmi příjemnými událostmi. Na Havaji vyhrála ve své věkové kategorii MS a v anketě Jihočeského kraje, Deníku a ČUS skončila třetí.

Poprosím vás o zhodnocení triatlonové sezony roku 2015 jedním slovem. Jaká byla?

Výjimečná.



Vydařená?

Krásná.



Vyvrcholením pro vás bylo MS na havajských ostrovech?

Určitě.



To už můžete klidně odpovídat i více slovy…

…celá sezona pro mě byla taková zvláštní.



V čem?

Já už si myslela, že závodit nebudu, pak se to všechno rozjelo a jelo to a jelo. Až do cíle.



Který ze závodů se vám povedl úplně ze všech nejvíc?

Podle mě to byly oba vrcholy sezony. Prvním byl Curych, druhým Havaj.



Závody mistrovství České republiky 2015 byste do tohoto výčtu nezařadila?

To jsem ještě měla trošku tréninkové manko. Tím, že jsem měla úraz, jsem ztratila vlastně tři měsíce příprav.



Měli bychom připomenout, že jste při závodech krajského významu spadla z kola, těžce si poranila páteř, původní prognózy vypadaly dost hrozivě…

Na začátku sezony, když jsem porovnávala svoje výsledky z loňska, když jsem srovnávala, jak na tom jsem mezi ostatními závodnicemi, tak jsem cítila, že to ještě malinko není ono.



Kdy jste poprvé začala tušit, že by to na Havaji mohlo vyjít?

Díky tomu, že mistrovství světa na Havaji se jelo až v říjnu, měla jsem docela dost času na návrat, na trénink. Krásně jsem to rozjela a dojela jsem až do zlatého konce.



V anketě Nejúspěšnější jihočeský sportovec roku 2015 jste dojela do bronzového konce, co říkáte třetímu místu?

Je to moc fajn.



Cítíte se lépe na podiu u mikrofonu, nebo na startu mistrovství světa v triatlonu?

Určitě je mi lépe na závodech. Jsem na pódiu nervózní. Nemám tyto situace moc ráda. Neřekla bych o sobě, že jsem moc společenský typ.



Takže žádné plesy, žádné róby, žádné výjimečné společenské akce? Spíš trénink?

Dokonce bych řekla, že nemám ani moc ráda společenské oblečení. Vždy se v něm cítím trochu divně.



Kdybych vám dal hned teď vybrat z těchto dvou možností: Trénink, nebo proslov v DK Metropol. Co si vyberete?

Radši bych se určitě oblékla do šusťáků a šla si třeba někam zaběhat. Takže trénink.



Sportovně pro vás byl rok 2015 velice úspěšný, završila jste ho zlatem na MS na Havaji. Co plánujete do roku 2016?

Chtěla bych dál závodit. Ráda bych jezdila víc po světě.



Máte pro příští rok připraveny ke splnění velkolepé triatlonové sny? Je něco ve světě sportu, na co máte enormní zálusk?

Mám v plánu několik ironmanů. Uvidíme, jak na tom v Evropě budu.



Sportovně? Znovu se chystáte na souboj se světovou triatlonovou konkurencí?

Uvidíme, jaká bude forma, jak na tom budu finančně. Ale závodů je hodně, jsou na mnoha místech po světě, chtěla bych na ně jezdit, takže teprve uvidíme, jak to všechno vyjde.



Z vašich slov vyplývá, že sezona nebude vůbec jednoduchá?

Máme už naplánovaný závodní kalendář. Se starším synem Kubíkem se pokusíme všechno termínově sladit.



Jakub si v DK Metropol došel pro ocenění Talent roku, má našlápnuto k zajímavé kariéře vodního slalomáře…

…v roce 2016 už může jezdit Český pohár dospělých. To je pro něj zase o level výš. Právě jsem dopisovala závodní program. Je tam třicet termínů. Vůbec se neuvidíme. Ptala jsem se v legraci manžela Káji, jestli se budeme rozvádět před sezonou, nebo až po ní.



Jaké bude vaše přání do roku 2016? Co byste popřála všem jihočeským sportovcům?

Všem přeji pevné zdraví a hodně štěstí. Ať se jim, kteří chtějí, krásně trénuje a maká. Hlavně ať dělají sport s chutí. S radostí. Ať nikdo nemusí dělat nějaký sport jen z donucení. Kdo sportuje jenom proto, že prostě musí, tak to nikdy nejde a nemá to cenu.



Mluví z vás vlastní zkušenosti?

Určitě. Když někdy něco musíte, tak máte zataženou ruční brzdu. Když si na tréninku neměříte časy, nezjišťujete neustále tepovou frekvenci, klidně si při tréninku můžete i zpívat. Je lepší dělat sport pro radost. Sportovat můžete na pohodu. Občas se makat musí, ale ve sportu je strašně důležitý i odpočinek.