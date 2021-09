Od začátku nebylo pochyb, kdo je pánem na hřišti. Jihočešky předvedly suverénní výkon a už během prvního poločasu si vytvořily nedostižný náskok, když navíc soupeřkám dovolily vstřelit pouhých sedm branek.

Stejnou střeleckou bídu Slovenky předvedly i po změně stran, rozjetý celek od Otavy naopak svůj náskok ještě rozšířil a nakonec se radoval z pohodové výhry rozdílem 21 gólů.

Kateřina Hromádková, trenérka Písku: „Musím říct, že takhle snadný průběh jsme neočekávali. Začátek jsme neměli úplně nejlepší, dělali jsme technické i taktické chyby a také jsme úplně nevěděli, co od neznámého protivníka očekávat. Ale naštěstí to netrvalo dlouho. Brzy jsme si vytvořili dostatečný náskok a postupem času začalo být jasné, jak asi tento souboj skončí. Těší mě, že ani po přestávce z naší strany nepřišel nějaký větší výpadek, i když naše koncentrace už byla přece jen o něco menší. Cenné je, že se povedlo zapojit do hry všechny hráčky ze soupisky a každá z nich dostala na hřišti svůj čas.“

V dalším kole se Písek představí v sobotu 25. září na hřišti ambiciózního nováčka v Lázních Kynžvart (16).

Sokol Písek – HC Tatran Stupava 35:14 (21:7)

Nejvíce branek: T. Pokorná 6, E. Svobodová 6, Boorová 6, Stellnerová 5, A. Velková 5, Nosková 3, Chlupová 2, Kubišová 1, B. Velková 1 – Schwarzová 3, Novosadová 2, Štrbáňová 2, Karkušová 2, Palušová 2/2, Gašpareková 1, Tornócziová 1, Slováčková 1/1. Sedmimetrové hody: 0 – 5/3. Vyloučení: 2:4. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Králíček, Letev.

MOL liga ženy

1. Michalovce 3 3 0 0 102:60 6

2. Písek 3 3 0 0 91:64 6

3. Dunajská Streda 4 3 0 1 111:95 6

4. DHC Plzeň 3 2 1 0 79:58 5

5. Most 3 2 0 1 94:72 4

6. Kynžvart 3 2 0 1 73:74 4

7. Olomouc 3 1 1 1 71:77 3

8. Zlín 3 1 0 2 73:60 2

9. Poruba 3 1 0 2 76:82 2

10. Hodonín 3 1 0 2 56:91 2

11. Šaľa 3 0 1 2 63:73 1

12. Chorzów 4 0 1 3 97:135 1

13. Slavia Praha 2 0 0 2 52:59 0

14. Stupava 2 0 0 2 31:69 0