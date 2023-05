/FOTOGALERIE/ Písecké házenkářky dokázaly v odvetě semifinále národního play off MOL ligy zvítězit na palubovce pražské Slavie 27:23, ale o titul si nezahrají, protože před týdnem doma rivalovi podlehly 21:29.

Ve druhém semifinálovém souboji sice házenkářky Slavie Praha podlehly Písku (v černém) 23:27, vzhledem k vyššímu vítězství v prvním duelu (29:21) přesto postoupily do dvou letech do finále ligy. | Foto: DHC Slavia Praha/Ladislav Nussbauer

K postupu však daleko nebylo, protože ještě tři minuty před koncem vedly Jihočešky 27:20 a ke srovnání skóre v součtu obou duelů jim chyběl jediný gól, když se činila především nejlepší střelkyně MOL ligy Iveta Korešová, jež obstarala plný tucet branek. Závěr však zvládly lépe hráčky v sešívaných dresech, které třemi góly v řadě otupily mocný finiš sokolek a zahrají si s Mostem o titul.

Hráčky Písku věděly, že po zpackaném domácím souboji nemají co ztratit, a tak se do soupeřek zakously a po deseti minutách vedly 5:1. Oddechový čas, který si vyžádal slávistický kouč Salač, jim pomohl a za dalších pět minut stáhly ztrátu na rozdíl jediné branky (7:8). Tým od Otavy však odskočil na tři trefy a tento náskok si držel až do přestávky – 12:15.

Po změně stran dlouho padaly góly celkem rovnoměrně na obou stranách a deset minut před koncem platil stav 20:22. Pak se Jihočešky vzepjaly k závěrečnému náporu a pěti trefami v řadě se na jediný gól přiblížily ke smazání manka z úvodního duelu – 20:27. Víc nedokázaly, v posledních necelých třech minutách skórovala jen Slavia a porážka rozdílem čtyř gólů jí zajistila účast ve finále. Písecké házenkářky si to rozdají s Olomoucí o bronzové medaile.

„Bohužel, rozhodl jeden nevydařený poločas, a to hned ten první v úvodním utkání, který se nám nepovedl především střelecky a stál nás postup do finále, což nás hodně mrzí. V odvětě v Praze bylo jasně vidět, že jsme na to, abychom postoupili, rozhodně měli. A kdyby se hrálo aspoň na dva vítězné zápasy, tak věřím, že bychom přes Slavii přešli. Druhé utkání probíhalo v naší režii, celou dobu jsme vedli a když se soupeř ve skóre přiblížil, dokázali jsme mu zase odskočit. Tři minuty před koncem jsme vedli o sedm gólů a jen jediný nám chyběl k dorovnání ztráty z úvodního duelu, ale bohužel jsme inkasovali a pak už jsme muselit hrát vabank, protože bylo málo času i klidu. Teď se musíme vzpamatovat a soustředit na sérii o třetí místo s Olomoucí, protože medaili hodně chceme a myslím, že za úsilí v celé sezoně bychom si ji zasloužili,“ konstatoval trenér píseckých házenkářek Jan Pavlovský.

Slavia Praha – Sokol Písek 23:27 (12:15)

Branky: Vostárková 6, Míšová 6/3, Franková 4, Holeňáková 3, Jestříbková 2, Holečková 1, Motejlová 1 – Korešová 12/4, E. Svobodová 5, Stellnerová 4, Chlupová 2, Hanzelínová 1, M. Svobodová 1, Plojharová 1, Boorová 1. Sedmimetrové hody: 5/3:6/4. Vyloučení: 2:1. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Diváci: 155.

Druhé semifinále

Baník Most – Zora Olomouc 31:29, první zápas 28:23.