Jaký je vlastně rozdíl mezi frisbee a ultimate frisbee?

Frisbee je nadřazený pojem všem hlavním sportům s létajícím diskem. Ultimate frisbee, discgolf, freestyle frisbee, dogfrisbee. Ultimate frisbee je jeden ze sportů s létajícím talířem a rád bych řekl, že ten nejvýznamnější, ale to by mě discgolfisté a freestylisté stáhli z kůže. (smích). Zajímavostí je, že pojem frisbee je registrovaná ochranná známka amerického výrobce hraček Wham-O, což v důsledku znamená, že pojem frisbee nesmíme oficiálně používat, proto se naše týmy schovávají za pojmy jako létající disk nebo pouze ultimate.

Na jaké hrajete pozici? Jsou vůbec nějaké pozice?

V útoku hraju rozehrávače, takzvaného handlera. Další pozice se obvykle nazývají podle toho, kam se očekává, že budou hráči rozehrávačům nabíhat. Jedná se o middle, zhruba pět až dvacet metrů, a long, dvacet až padesát metrů, typicky do koncové zóny. V ultimate frisbee je velmi dynamický přechod do obrany, podobně jako třeba v basketu nebo v házené. Při osobní obraně bráním svého hráče jako všichni ostatní. Pokud bráníme zónově, obvykle zastávám post křídelního obránce ve druhé obranné linii ze tří.

Kdo přišel s nápadem PeaceEgg? To je vtipné…

Vzniklo to vlastně náhodou. Jedna hráčka konkurenčního týmu se svému americkému manželovi snažila sdělit, jak foneticky vyslovit jméno našeho města. Když si představíte s americkým akcentem řečeno “pís-ek“, tak ono to opravdu trochu zní jako ten mír a vejce.

Momentálně nejste schopni trénovat kvůli vládním opatřením uvnitř a na trénink venku je zas velká zima. Jak se na zápasy nyní připravujete?

Upřímně? Těžko. Vyhlížíme jako světlo na konci tunelu jarní počasí a rozvolnění opatření alespoň do PES3, abychom mohli začít s venkovními tréninky. Máte pravdu, pronájmy tělocvičen jsou zastavené a epidemiologická situace nepřeje jakékoliv hromadné přípravě. Hráči se připravují individuálně, hlavně běháním a doma posilováním.

Je důležitá fyzická kondice?

Velmi důležitá. Ultimate frisbee se hraje na hřišti o délce fotbalového, zápasy na mistrovské úrovni mají i devadesát minut. Člověk se tedy naběhá dost a ve vyrovnaných zápasech rozhoduje i to, kdo jak je na tom s fyzickými silami.

Je potom tedy možné hrát ultimate frisbee v jakémkoli věku?

Je. Dokud můžete běhat a vidíte disk. U nás máme kategorii masters, ta je 33+. Ve světě se hraje i kategorie grand masters, 40+. Ale přirozený vývoj je, že starší hráči spíše přecházejí k poněkud klidnějšímu discgolfu.

V ultimate frisbee existuje unikátní koncept Spirit of the Game. Jeho součástí je například myšlenka, že ve hře nejsou rozhodčí, hráči sporné situace řeší mezi sebou dohodou. Jak to, že ve frisbee tento koncept funguje? Když si představíme například fotbal, že by se něco takového zavedlo…

…tento koncept je spojen s ultimate frisbee od jeho počátků. Není tedy prostor na úvahy nebo vzpomínky, jak to bylo bez něj. Dále Spirit of the game velmi oceňují samotní hráči, jsou na něj hrdí a často zmiňují, že nás právě od fotbalu odlišuje. Také pravidla jsou psána ve smyslu dohodnete se – OK, nemůžete se shodnout, situace se odehraje znova. Pokud by někdo tohoto chtěl zneužívat, vrátí se mu to. Po zápase týmy vzájemně úroveň SOTG (Spirit of the Game) hodnotí – zaprvé ústně v takzvaném kolečku, zadruhé písemně ve stanovených kategoriích. Toto písemné hodnocení je základ pro celkové hodnocení SOTG na turnaji – vyhlašuje se “nejspiritovější“ tým. Není to žádná cena útěchy, ale naopak trofej srovnatelná s vítězstvím v turnaji. Pokud by se ultimate frisbee masivně rozšiřovalo a komercionalizovalo, tak se pravděpodobně nevyhneme americkému přístupu k SOTG. V běžných amerických soutěžích, například na národním mistrovství, mají zavedeny observery, pozorovate, kteří běhají po hřišti jako rozhodčí, ale nemají výkonnou pravomoc a spíše hráčům poradí, pokud se oni neshodnou. Nejdále v tomto směru pokročili v americké poloprofesionální lize AUDL, kde už mají regulérní rozhodčí.

Ultimate frisbee je smíšený sport. Hrají ho chlapci i dívky. Vnímáte to jako výhodu tohoto sportu, nebo byste raději hrál zápasy pouze proti mužům?

Ultimate frisbee má různé kategorie. Čistě ženské, smíšené i open, které může hrát, kdo chce, ale reálně ho hrají muži. Každému vyhovuje něco jiného a každá kategorie má svá specifika. Také ve smíšených kategoriích je přesně daný poměr mužů a žen, takže se ve většině případů neděje, že by třeba dvoumetrový chlap bránil malé děvče.

Jedná se sice o bezkontaktní sport, ale ve hře ze své podstaty ke střetům dochází. Jak moc je ultimate nebezpečné, když vezmeme v potaz, že v mixové soutěži může dojít k souboji o disk mezi stokilovým pořezem a padesátikilovou slečnou?

Opět je nutné zmínit Spirit of the game. Vyvarování se kontaktu je jedna z hlavních hodnocených kategorií. Podle mého názoru je ultimate frisbee velmi bezpečný sport a úrazů vzniklých nechtěnými srážkami je minimum. Zranění se nám samozřejmě nevyhnou, ale jedná se hlavně o následky nepovedených došlapů nebo výskoků, případně únavové věci typu vazy. Nepočítám drobnosti jako odřeniny po chytech v letu, v rybičkách, nebo polámané nehty a modřiny od disku.

Je výbava pro ultimate frisbee finančně náročná?

Není. Na začátek stačí disk za tři sta nebo čtyři sta korun, příslušná obuv, kopačky nebo sálovky, a zcela standardní sportovní oblečení. Začíná to samozřejmě naskakovat s účastí na turnajích, zejména mezinárodních, ale stále to jsou ve srovnání s ostatními sporty malé částky.

Kromě oficiálních ligových turnajů existují i ,,fun turnaje''. K čemu jsou a v čem se liší od těch ligových?

Fun turnaje jsou především společenskou událostí. Hrají se pro radost a jsou doprovázeny větším doprovodným programem než turnaje ligové. Některé turnaje mají i více než desetiletou tradici, koná se například karneval nebo pořádající tým připraví divadelní představení. Ze sportovního hlediska jsou fun turnaje významné pro nováčky. Mají příležitost si zkusit herní tempo, vyzkoušet zápasový tlak, a když se náhodou něco nepovede, tak to není tragédie. Je to tedy velká příležitost k jejich rozvoji. I můj první turnaj byl fun, v Chrasti u Chrudimi a dodneška si ho dobře pamatuji.

Na fun turnajích je zvykem pořádat ,,beer race''. Bylo by možné vysvětlit smysl a podstatu této události?

Je to taková tradiční kratochvíle plnoletých hráčů frisbee, která se koná, jak správně uvádíte, pouze na fun turnajích. Obvykle se jedná o štafetu drobných sportovních úkonů, typicky ve dvou až čtyřčlenných týmech, ve které nějakým způsobem figuruje pití piva. Nebo na Slovensku žinčici. Plzeňský frisbee tým Atrofované ruce pořádá asi nejslavnější beer race na svém fun turnaji, který je složený z běhu, plavání, skákání v pytlích a jedné discgolfové jamce, před každou disciplínou malé pivo na ex. Vyhrává samozřejmě nejrychlejší štafeta ze všech.

Existují v České republice nějací profesionálové? Nebo má Česká republika profesionální frisbee hráče?

Jediná poloprofesionální soutěž na světě je americká AUDL, v České republice nejsou profesionální hráči.

Figurují už i v ultimate frisbee moderní technologie? VAR? Speciální vesty se zabudovanými čipy?

Ne, tak daleko zatím nejsme. Po dohodě kapitánů je možné použít k rozřešení sporné situace kamerový záznam nebo fotku, je-li k dispozici. To je ve shodě s principem SOTG. Oficiální nástroj typu VAR na to ale nemáme.

Zkoušel jste někdy také hrát už zmiňovaný discgolf?

Zkoušel, je to výborný sport a je opravdu pro všechny. Oceňuji pojení s přírodou, prakticky to vypadá tak, že jdete na procházku a při tom se trefujete disky do speciálních košů, jako v golfu do jamek. Já na to nemám moc talent, ale v týmu máme výborné hráče. Jen mě mrzí, že se zatím v Písku nepodařilo realizovat discgolfové hřiště, je možné vybudovat ho kdekoliv v přírodě, lesnaté okolí Písku se přímo nabízí. Jsme poslední okresní město v jižních Čechách, které ho nemá.