V Českém Krumlově byly v sobotu 25. září krajské závody žactva Drop Cup. Jsou soutěží jednotlivců a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Závodníci absolvují pět startů (stovky motýlek, znak, prsa, kraul a volitelně buď 400 kraul nebo 200 PZ). Výsledky součtu získaných FINA bodů určí vítěze DRoP Cup 2021 v jednotlivých kategoriích (ročníky 2007, 2008 a 2009). Do závodů se mohou přihlásit i plavci jiných ročníků. Po sečtení výsledků v krajích budou na zimním mistrovství ČR žactva vyhlášeny výsledky DRoP Cup v jednotlivých ročnících.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.