České Budějovice - Jihočeští plavci se o víkendu vydali do Radlic na Podzimní cenu Motorletu a do Domažlic na Velkou cenu Chodska.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.