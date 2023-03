/FOTOGALERIE/ Basketbalisté Písku a Jindřichova Hradce vstupují do prvoligového play off, které čeká osmičku nejlepších týmů po základní části. Čtvrtfinálové série startují v pátek 24. března na palubovkách jihočeských celků. Vítěz I. ligy bude mít právo vyzvat v baráži poslední tým KNBL o účast v nejvyšší tuzemské soutěži.

Písečtí basketbalisté (ve žlutém) v závěrečném utkání nadstavbové části I. ligy porazili Svitavy 89:75 a do play off půjdou z první příčky. | Foto: Jan Škrle

Hráči Písku po dramatickém závěru nadstavbové skupiny nakonec v rozhodujícím utkání a přímém souboji o první místo doma přehráli Svitavy 89:75 a ovládli základní část I. ligy, což co jim podařilo vůbec poprvé v historii. A znamená to, že do vyřazovacích bojů jdou z nejvýhodnější pozice.

Jejich protivníkem bude Lokomotiva Plzeň, která skončila druhá v nadstavbové skupině o 7. až 12. místo. V obou vzájemných duelech v základní části zvítězili Sršní, venku 93:60 a doma 112:86.

„Základní část je minulostí, teď nás čeká úplně nová soutěž. Ve čtvrtfinále narazíme na zkušený tým Plzně a přejeme si, aby nás diváci přišli podpořit v co největším počtu a ukázali, jak se u nás fandí,“ zve příznivce do hlediště Sršního hnízda písecký trenér Jan Čech.

Úvodní utkání série hrané na tři vítězství je na programu v pátek 24. března u Otavy (19 hodin), v neděli se soupeři utkají v Plzni (17) a třetí duel bude za týden v pátek 31. března hostit opět Písek (19). Pokud nebude rozhodnuto, termíny dalších zápasů jsou v neděli 2. dubna na západě Čech a ve středu 5. dubna v hale Sršňů.

Stejný časový program čeká i basketbalisty GBA Lions. Ti obsadili v dlouhodobé části třetí místo a v play off změří síly se Slavojem Litoměřice, jenž skončil šestý. O tom, že to nebude snadný protivník, svědčí vyrovnaná bilance vzájemných duelů, když oba celky dokázaly uspět na půdě soupeře. V hale Slavoje vyhrál Hradec 88:63, doma naopak padl 65:76.

Jihočeši se museli v průběhu sezony vypořádat s odchodem několika opor včetně Stegbauera, Novotného, Borovky či Welsche, ale mladý tým kolem kapitána Linharta a excelentního střelce Jocyse se semkl a dokáže předvádět parádní výkony, o čemž se nakonec přesvědčili třeba hráči favorizovaných Svitav, kteří si vůbec první porážku v sezoně připsali právě na jihu Čech (97:89).

„Pořadí po základní části nám pro čtvrtfinále přisoudilo Litoměřice. Soupeře si vybírat nemůžeme a určitě nás čeká náročná série. Známe jeho hru i přednosti, pro nás ale bude důležité hlavně to, abychom mohli nastoupit v plné sestavě. Věřím, že dosavadní průběh sezony náš mladý tým připravil natolik, abychom byli v play off úspěšní. Naším jednoznačným cílem je přejít přes první kolo. Chceme postupovat krůček po krůčku a soustředit se vždy jen na nejbližší utkání,“ konstatoval jindřichohradecký trenér Andrej Červenka.

Úvodní duel se uskuteční v pátek 24. března ve sportovní hale u Vajgaru (19), další termíny jsou shodné jako v případě Písku, tedy v neděli se bude hrát v Litoměřicích a příští pátek opět na jihu Čech.

Další čtvrtfinálové dvojice: Tuři Svitavy - Basketbal Polabí, Basket Brno U23 - BC Nový Jičín.