Na pronájem plovárny, kde bývalému nájemci skončila smlouva, přišly dvě nabídky. Jindřichohradecká rada města rozhodla sportoviště pronajmout firmě DOKORA, a to za částku 60 tisíc korun ročně bez DPH. Ta už v Hradci provozuje Bros.Bar v Jarošovské ulici a v letních měsících i stánek s občerstvením v parku pod gymnáziem, kde pořádá rovněž zajímavé hudební produkce a další kulturní program.

DOKORA má v plánu mít plovárnu otevřenou od jara do podzimu, případně i v zimě s ohledem na zamrznutí rybníku Vajgar. „Jakmile fakticky převezmeme objekt, začneme s přípravami. Otevřít chceme co nejdříve, samozřejmě podle počasí“ konstatoval jednatel společnosti DOKORA Radek Novák.

Nový provozovatel zachová klasický plovárenský provoz, ale její návštěvníci by měli mít daleko širší nabídku sportovního vyžití. K dispozici jsou antukové kurty na volejbal, nohejbal či tenis (jeden je přímo v areálu, další pak nad plovárnou přes silnici), zájemci si budou moci vypůjčit i lodičky, šlapadla či paddleboardy.

Společnost chystá také pořádání různých kulturních akcí a sportovních turnajů. Zároveň hodlá nastolit ještě těsnější spolupráci s hradeckým Tenisovým klubem a spolkem dračích lodí Vajgarská saň, které mají své zázemí právě na plovárně.

V době konání velkých mezinárodních akcí by v tomto prostoru navíc mohla vzniknout rovněž FAN zóna k projekci Olympijských her nebo mistrovství Evropy ve fotbale a podobně. Součástí sportoviště bude i letní bar s restaurací, jež by měla být zaměřena na rybí speciality.

„Já jsem pamětníkem doby, jak to na plovárně vypadalo a jak to tam žilo, když tam chodili takzvaní plovárenští povaleči, což myslím v tom dobrém slova smyslu. My sice nedokážeme ovlivnit, jaká bude kvalita vody, ale vše, co se bude dít na souši, to ano. Chceme, aby se tu hrál volejbal i nohejbal, aby si lidé mohli pravidelně přijít poslechnout dobrou muziku, byť třeba v komornější formě a zaměřenou více na country či folk. Naším přáním je, aby lidé odcházeli spokojeni a zase se k nám rádi vraceli,“ zdůraznil Radek Novák.