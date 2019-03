Jindřichův Hradec – V úvodním utkání čtvrtfinálové série play off I. ligy jindřichohradečtí basketbalisté porazili Plzeň vysoko 108:67.

Jindřichohradečtí basketbalisté vstoupili do play off I. ligy vysokým vítězstvím nad Plzní. | Foto: Stanislav Hladík

Přes Plzeň se v květnu 2012 dostalo jindřichohradecké mužstvo do nejvyšší soutěže. Teď se pokouší o návrat do KNBL, přičemž plzeňská Lokomotiva je první překážkou v play-off. Ta se do čtvrtfinále protlačila až z jedenáctého místa redukovaného pořadí, už to je pro ni úspěch.