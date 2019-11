Příští ročník už mohl být dokonce jubilejní. „Nebýt pauzy v osmdesátých letech minulého století, mohl to být skutečně padesátý ročník. Takhle si na významné jubileum musíme ještě dva roky počkat,“ upozorňuje hlavní pořadatel závodu Pavel Kacerovský.

Termín závodu byl stanoven na 22. – 23. května 2020.

O mezinárodní statut soutěže se v příštím roce postará nejen zařazení podniku do FIA European Rally Trophy. Organizátoři z ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov a ČK motorsport si v minulých dnech plácli s Rallye Clubem Mühlviertel z Horního Rakouska a společně uspořádají Regional Rallye Cup (RRC).

Premiérovou soutěží poháru bude ve dnech 3. až 5. ledna 35. Internationale LKW Friends on the road Jännerrallye presented by LT1, která byla v minulosti součástí českého šampionátu nebo prestižního seriálu mistrovství Evropy.

RRC bude pokračovat v květnu při 48. Rallye Český Krumlov. „Vítězové si tedy užijí ovace publika při slavnostním vyhlášení na rampě pod krumlovským zámkem. Body bude možné získat za každou odjetou etapu, bonusové ohodnocení posádky získají na základě konečného umístění v jednotlivé rallye,“ dává Kacerovský nahlédnout do pohárových pravidel.

Hlavním cílem propojení obou příhraničních podniků je zvýšení zájmu o Jännerrallye a Rallye Český Krumlov u posádek a fanoušků automobilových soutěží v Rakousku i České republice. „Za sdružený přihlašovací vklad tisíc euro dostanou účastníci startovné do obou soutěží. V ceně budou mít pojištění, servisní plochu osmdesát metrů čtverečných, včetně přípojky k elektřině, mediální propagaci a značkové oblečení. Největším lákadlem ale jsou peněžní odměny v celkové výši pět tisíc euro, poháry a další věcné ceny,“ informuje zástupce ředitele českokrumlovské soutěže.

