Všechny krajské soutěže byly bez náhrady ukončeny, jejich 21. a 22. kolo už se dohrávat nebude. Pro určení pořadí i postupy a sestupy zůstaly platné tabulky po odehraném 20. kole.

Vzhledem k tomu, že byla pro uplynulou sezonu schválena reorganizace soutěží, platí i pro její provedení stav tabulek právě po dvacátém kole.

Právo postupu z divize mužů do třetí ligy má Sokol České Budějovice. Ze třetí ligy nesestoupil z jihočeských klubů nikdo, takže z divize jdou dolů do KP Protivín a Veselí nad Lužnicí.

Ze dvou skupin krajského přeboru mají nárok na postup tři týmy podle dosaženého počtu bodů: Kaplice B, Velešín-Přídolí B a ČZ Strakonice C. Další v pořadí jsou Mirotice, VS Tábor A a Vodňany B. Protože se dvě skupiny o deseti týmech redukují na jednu skupinu o dvanácti týmech, sestupují do krajské soutěže družstva od 6. místa dále v tomto pořadí: Prachatice B, Blatná, Osek, Pedagog ČB B a Sokol Strakonice ze skupiny A, Týn n. Vlt., Černý Dub, Nová Ves, Sez. Ústí a J. Hradec ze skupiny B.

Družstva, která se umístila do pátého místa, doplní tři postupující z krajské soutěže a vytvoří tak dvanáct účastníků přeboru. V případě, že se po uzavření přihlášek družstev pro nadcházející sezonu do KP nepřihlásí všech dvanáct účastníků, mají přednostní právo účasti sestupující týmy na 6., případně 7. místě, podle počtu dosažených bodů.

Z krajské soutěže si postup do přeboru zajistily vítězné celky jednotlivých skupin: Křemže A, Vimperk a Suchdol n. Lužnicí. Do okresních soutěží naopak sestupují týmy na posledních dvou místech tabulky: Křemže B, Dolní Třebonín, Heřmaň, Sokol Strakonice B, Lodhéřov a Bechyně B. Dále sestupují dva týmy z osmých míst s nejmenším počtem bodů, což jsou Třebohostice a Dačice. Zachránily se naopak Malovice, které měly největší počet bodů. Družstva, která se umístila do sedmého místa, doplní sedm vítězů okresních přeborů, takže krajská soutěž bude mít tři skupiny po dvanácti účastnících.

Divize žen byla dokončena, její vítěz Sokol Lhenice má právo postupu do druhé ligy (kvalifikace se nehraje). Z druhé ligy žen sestupuje do divize družstvo VS Tábor.

Nedohraný zůstal Český pohár mužů. Zbývá odehrát dvě poslední utkání o určení postupujících do celostátního druhého stupně: Kaplice – Mirotice a VS Tábor – Hluboká. Oba zápasy se budou dohrávat zřejmě v září.