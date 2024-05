Přední osobnost české cyklistiky, prezident svazu Petr Marek, zamíří do Jihočeského kraje. Sledovat bude nadějné talenty na letních olympijských hrách dětí a mládeže. Zároveň se těší na prestižní závod Okolo jižních Čech, který letos získal podporu Národní sportovní agentury. Pochválil i organizátory MS v cyklokrosu v Táboře.

Zadov byl dějištěm Českého poháru MTB | Video: Deník/ Kamil Jáša

Prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek se chystá do Jihočeského kraje. Vyrazí na minimálně jeden ze dvou závodů, které se pojedou v rámci letní olympijských her dětí a mládeže. Na jihu Čech vnímá několik konkrétních akcí. Patří mezi ne i tradiční mezinárodní závod v silniční cyklistice Okolo jižních Čech. Letos se pojede od 5. do 8. září, srdcem závodu znovu bude Jindřichohradecko. "Vnímáme to velmi pozitivně. Myslím, že letos to bude ještě lepší, protože organizátoři konečně dostali nějakou dotaci od Národní sportovní agentury. Určitě se přijedu podívat."

Buď jako lev! Podívejte se na video, extrémní závod v Jindřichově Hradci

Mezi největší akce a nejvýznamnější sportovní v České republice v roce 2024 se zařadilo mistrovství světa v cyklokrosu. Organizačně dopadlo výborně, nakonec se povedlo i z pozice českého týmu. "Určitě to byla akce, která přitáhla pozornost příznivců cyklistiky. Mistrovství světa v jakékoli cyklistické disciplíně se u nás nekoná každý rok. V Táboře se světový šampionát konal už počtvrté." Prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek zmínil i dojemná loučení s kariérou Zdeňka Štybara. "Dojemné to opravdu bylo. Organizátorům, Agentuře Cyklistika, konkrétně Petru Baloghovi a jeho týmu, se to podařilo skvěle. Vše bylo perfektní, včetně loučení Zdeňka Štybara. Výsledkově to byl úspěch, protože jsme získali dvě medaile, takže organizátoři i z UCI byli velmi nadšení a ocenili, že se to podařilo. Divácká kulisa byla skvělá."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Petr Marek osobně navštívil závod horský kol na Zadově. "Zadov je místem předurčeným pro horskou cyklistiku. Je škoda, že zapršelo, možná proto bylo trochu více bláta, než jsme očekávali. Ale všechno proběhlo dobře," uvedl prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek, který se na jih Čech už brzy vrátí. Pravděpodobně navštíví jeden ze dvou závodů v cyklistice, které se pojedou v rámci letních olympijských her dětí a mládeže. V pondělí 24. června se pojede silniční kritérium na Výstavišti v Českých Budějovicích, ve středu 26. června cross -country na horských kolech v táborském areálu Komora. "V Táboře se pojede na trati mistrovství světa v cyklokrosu, to je pro děti motavice. Aby se někdo svezl v oficiáním závodě na trati pro mistrovství světa, to se nepovede každému."