České Budějovice - Barevný volejbal děti moc baví. "Učí děti základy hry, vylepšují své pohybové dovednosti, vnímají kolektiv," shodují se odborní trenéři. V tělocvičně ZŠ Oskara Nedbala vyhrála Hlincovka.

Co je barevný volejbal? Minivolejbal, celým názvem přesněji Barevný minivolejbal, či Minivolejbal v barvách. "Je to variace šestkového volejbalu, která umožňuje dětem mladšího školního věku se variantě tohoto sportu též věnovat," popisují odborní trenéři, kteří příležitost pro děti vítají. Hraje se v celé Evropě. Minivolejbal je určen pro děti prvního stupně základní školy. Jednotlivé barvy určují stupeň pokročilosti a náročnosti každé z variant minivolejbalu. "Pravidla volejbalu jsou uznávána mezinárodní volejbalovou federací, česká volejbalová federace si pro naši zem pravidla minivolejbalu upravila v závislosti na možnostech a vyspělosti České republiky." Turnaj pro krajské oddíly vyhrála v tělocvičně ZŠ Oskara Nedbala v Č. Budějovicích SK Hlincovka. "Moc nás to baví," překřikovaly se děti, které při hře získávají základy volejbalu.