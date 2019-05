První barážový duel basketbalisté prohráli, postup se vzdálil

Praha – Jindřichohradečtí basketbalisté nevstoupili do baráže o účast v nejvyšší soutěži dobře. Pražské Get Better Academy Europe podlehli 98:106 po prodloužení a postup do Kooperativa NBL se jim hodně vzdálil.

Terrell Lipkins (vlevo) byl nejlepším střelcem hradeckého týmu, který však v úvodním barážovém duelu podlehl GBA Praha 98:106 po prodloužení. | Foto: Stanislav Hladík

Jihočechům styl mladíků z akademie nesvědčí, o čemž se přesvědčili už ve finále I. ligy, kdy jim GBA vyfoukla titul. Rychlá a agresivní hra soupeře dělala Jihočechům potíže i nyní. Vyrovnaný duel nakonec dospěl až do prodloužení, v němž byl lepší domácí tým. Pokud chce Basket Fio banka ještě pomýšlet na návrat do Kooperativa NBL, musí v sobotu bezpodmínečně porazit nejhorší tým elitní soutěže Hradec Králové a zároveň doufat, že ten pak v neděli vyhraje nad GBA. V tomto případě pak bude důležité skóre obou zbývajících duelů. Postup z tříčlenného turnaje, který se hraje v hale v pražských Stodůlkách, si zajistí pouze vítěz baráže. GBA EU Praha – Basket Fio banka J. Hradec 106:98 PP (22:19, 44:46, 72:64 – 91:91) Body: Pekárek 26, Sisoho Jawara 20, Chachashvili 15, Novotný 14, Štafl 10, Mikyska 6, Randuška 5, Jaakson 5, Konontšuk 5 – Lipkins 25, Zuzák 17, Šoula 14, Stegbauer 11, Farský 9, Tomanec 8, Bašta 6, V. Novák 4, Hubálek 3, Kantůrek 1.

Trojky: 10:10. Fauly: 25:29. Trestné hody: 37/24:30/22. Rozhodčí: Vondráček, jeřáb, Kurz. Diváci: 285. Další program baráže: sobota 11. května

J. Hradec – Hradec Králové (19) neděle 12. května

Hradec Králové – GBA EU Praha (17)

Autor: Zdeněk Prager