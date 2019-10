České Budějovice odehrály první zápas v extralize v nové sezoně před vlastními fanoušky. Soupeřem byla nebezpečná Příbram, která dorazuila na jih Čech i s několika odchovanci českobudějovického volejbalu.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice v sezoně 2019/20. | Foto: Jan Škrle

Vypadá to, že letos má výbornou formu smečař Martin Böhm, který trápil obranu Jihostroje především od druhého setu. Drama v koncovce Jihočeši zvládli skvěle. Ke kvalitnímu výkonu se rozehrál levoruký Marek Šotola. Emoce přidávali do hry všichni, i trenéři, především Martin Kop na lavičce Příbrami, ale moc platné mu to nebylo.