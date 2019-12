Kdo je podle vás aktuálně největší hvězdou italského týmu Civitanova?

Je těžké vybrat jen jednoho hráče. Jeden vedle druhého jsou obrovské hvězdy.

A kdybyste měl opravu vybrat jedno jméno?

Tím, kdo to celé řídí, kdo je hlavou celého stroje, je brazilský nahrávač Bruno Rezende. On je jedním z nejlepších nahrávačů na celém světě. Vyhrál, co se dalo. To je mozek týmu, přes který všechno jde.

Vy jste patřil v aktivní kariéře k nejlepším československým nahrávačům. Možná je to trochu nadsázka, ale zajdete se se zájmem podívat, jak Bruno trénuje, jak se připravuje?

To není žádná nadsázka. To je realita. Naprostá pravda. Moje trenérská práce byla při studiu trenérské jedničky zaměřena právě na nahrávače Bruna Rezendeho.

Vážně?

Je to tak. Já ho znám úplně nazpaměť. V diplomce jsem rozebíral jeho hru.

Takže jeho způsob nahrávání znáte naprosto dokonale?

Nevím, jestli naprosto dokonale, ale jeho hru znám. On s dalšími hvězdami okolo sebe vytváří tuto mašinu.

Aktuálně je Jihostroj po senzačním vítězství v Turecku na prvním místě v tabulce skupiny A. Italové ještě žádný zápas neodehráli. Může to být pro Č. Budějovice malá výhoda?

To si nemyslím. Civitanova sehrála spoustu důležitých zápasů v italské lize, teď se vrací z Brazílie po vítězství na mistrovství světa klubů., Oni mají za sebou hrozně moc těžkých zápasů.

Fakt, že Italy čeká vstup do soutěže, není důležitý?

První nebo druhý zápas v Lize mistrů pro ně vůbec nehraje vůbec roli.

Na vítězství v Turecku by vsadil málokdo. Teď jste ve stejné pozici. Dají se hvězdy italského týmu porazit?

Nechci, aby to vyznělo, že mám poraženeckou náladu. Mezi tureckým mužstvem v Istanbulu a současnou Civitanovou je ale obrovský výkonnostní rozdíl. Italský tým je nejlepší na světě, to platí už několik let, má na jednotlivých pozicích nejlepší hráče světa. Abychom je porazili, to by se opravdu musel stát zázrak.