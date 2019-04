Prvenství vybojovaly dívky z Gymnázia Čajkovského Olomouc, mezi hochy se z triumfu radovala pražská Obchodní akademie Kubelíkova.

„Dvoudenní klání provázela výborná atmosféra. K vidění byl skvělý mládežnický florbal plný bojovnosti a neutuchajícího elánu všech zúčastněných družstev,“ konstatoval ředitel republikového finále Otakar Kinšt.

V obou kategorii se představilo po šesti týmech, které prošly kvalifikací okresních a krajských kol. Jižní Čechy reprezentovali hoši z hradeckého Gymnázia Vítězslava Nováka a dívky ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z téhož města.

Kategorie chlapců nabídla naprosto vyrovnané boje v obou základních skupinách, kde si všechny týmy připsaly po jednom vítězství i porážce a o pořadí tak rozhodovalo skóre. V tomto případě měli největší smůlu jindřichohradečtí gymnazisté, kterým unikl postup do semifinále o jeden jediný gól a zavděk tak museli vzít pouze soubojem o páté místo.

V turnaji se neustále zlepšovali hráči pražské Obchodní akademie Kubelíkova. Ti v semifinále porazili gymnazisty z Brna až po samostatných nájezdech a ve finále si už poměrně jasně poradili s VOŠ a SPŠE Plzeň, kterou navíc už jednou zdolali v základní skupině.

„Kategorii hochů mohl zřejmě vyhrát kterýkoliv ze zúčastněných týmů. Rozhodovaly detaily a momentální rozpoložení,“ zmínil Otakar Kinšt.

Dívčí turnaj opanovaly florbalistky z olomouckého Gymnázia Čajkovského, jež vyhrály všechny své zápasy. Nejvíce se zapotily v semifinálové bitvě s Libercem, v níž o jejich postupu musely rozhodnout až nájezdy. Také zápas o zlato nabídl, stejně jako mezi hochy, reprízu souboje ze skupiny a Hanačky v něm znovu uspěly, když od Jihlavy nedostaly ani gól.

Třetí příčku obsadilo liberecké Gymnázium a SOŠPg a zajímavostí je, že tato škola měla zastoupení i v chlapecké kategorii, byť toto družstvo skončilo poslední.

„Jistě je to důkaz, že se na příslušné škole věnují sportu nad obvyklý rámec. Je to samozřejmě o konkrétních učitelích a provázanosti se sportovními kluby. Nestává se to často, ale už jsme se s tím setkali, že jedna škola má v republikovém finále zastoupení v dívčím i chlapeckém turnaji,“ poznamenal Otakar Kinšt, jenž má dlouholeté zkušenosti z pořádání řady turnajů Sportovní ligy škol v různých sportovních odvětvích.

Dívky

Skupina A

Výsledky: Olomouc – J. Hradec 9:1, Jihlava – Olomouc 1:3, J. Hradec – Jihlava 0:7.

Pořadí: 1. Olomouc 4, 2. Jihlava 2, 3. J. Hradec 0.

Skupina B

Výsledky: Klatovy – Liberec 2:1, Praha – Klatovy 0:5, Liberec – Praha 2:2.

Pořadí: 1. Klatovy 4, 2. Liberec 1, 3. Praha 1.

Semifinále: Olomouc – Liberec 2:1 SN, Jihlava – Klatovy 3:1. O 5. místo: J. Hradec – Praha 0:9. O 3. místo: Liberec – Klatovy 4:0. Finále: Olomouc – Jihlava 2:0.

Nejlepší střelkyně: Lucie Cholinská (Olomouc) – 9 gólů.

Konečné pořadí: 1. Gymnázium Čajkovského Olomouc, 2. OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, 3. Gymnázium a SOŠPg Liberec, 4. Gymnázium J. Vrchlického Klatovy, 5. VOŠZ a SZŠ Praha, 6. SOŠ a SOU J. Hradec.

Chlapci

Skupina A

Výsledky: Karviná – J. Hradec 3:5, Brno – Karviná 3:4, J. Hradec – Brno 1:4.

Pořadí: 1. Brno 2, 2. Karviná 2, 3. J. Hradec 2.

Skupina B

Praha – Liberec 2:3, Plzeň – Praha 3:5, Liberec – Plzeň 3:8.

Pořadí: 1. Plzeň 2, 2. Praha 2, 3. Liberec 2.

Semifinále: Brno – Praha 3:4 SN, Karviná – Plzeň 2:4. O 5. místo: J. Hradec – Liberec 3:1. O 3. místo: Brno – Karviná 3:6. Finále: Praha – Plzeň 5:2.

Nejlepší střelec: Petr Horák (Karviná) – 7 gólů.

Konečné pořadí: 1. Obchodní akademie Kubelíkova Praha, 2. VOŠ a SPŠE Plzeň, 3. SPŠ Karviná, 4. Gymnázium kpt. Jaroše Brno, 5. Gymnázium V. Nováka J. Hradec, 6. Gymnázium a SOŠPg Liberec.