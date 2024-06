Členové týmu záchranářů z Třeboně se zúčastnili extrémního závodu Jindřichohradecký lev, kde museli čelit náročným překážkám a bahnitému terénu. Martina Schneiderová a její kolegové ukázali, že fyzická zdatnost a týmová spolupráce jsou klíčové nejen v jejich profesi, ale i na trati. Jaké výzvy záchranáře čekaly a jak si s nimi poradili?

Extrémní závod Jindřichohradecký lev. Jak vnímá Jiří Chalupský připomínky závodníků? | Video: Deník/ Jindřichohradecký lev

Jindřichohradecký lev. Závod pro silné povahy. Pro sportovce. Zvládne ho ale každý, kdo má sportovního ducha. Rozhodně to platí o členech týmu Rescuers group. "Běželo se mi skvěle," vyprávěla Martina Schneiderová. "S tak skvělou skupinou, jakou jsme měli, to bylo úžasné. Opravdu dobrý tým. Běželo se mi výborně."

Fyzická zdatnost je v týmu samozřejmostí. Proč? "Protože jsme záchranáři." I to je důvod, proč si na trati pomáhali. Jeden druhému, druhý třetímu…

"Kdyby nebylo kluků, nedala bych to." Která překážka byla nejtěžší? "Bylo jich víc, ale musím říct, že bahno bylo hrozné, protože to strašně smrdělo a málem mi bylo na zvracení. Takže brodit se bahnem bylo opravdu špatné." Přitom v roli záchranářky je zvyklá na ledasco. "Ano, ale na to jsem zvyklá, na tohle ne." Tým záchranářů z Třeboně prožil nádherné sportovní odpoledne. Sestava byla ve složení Martina Schneiderová, Tereza Růžičková, Přemysl Pumpr a Adam Krupička. "Běželo se dobře, ale překážky nám daly zabrat," pokyvoval v cíli hlavou Přemysl Pumpr. "Děkujeme dívkám za pochvalu, byly šikovné. Jsme tým, takže si pomáháme."

Kam poputují krásné medaile? "Možná je vystavíme na záchrance, protože nás do toho navedla kolegyně, takže jí to tam asi věnujeme s její fotkou, že jsme makali pro ni."

Třeboňští záchranáři dostali startovní čísla jako vánoční dárek! "Možná to byla spíš trochu pomsta," rozesmál se Přemysl Pumpr. "Teď, když jsme doběhli, jí nakonec poděkujeme." Která překážka sportovcům nejméně vyhovovala? "Bylo jich několik, zejména ty, kde byl člověk ve visu. Ke konci už to bylo hodně náročné." Pro Martinu to v prostředí extrémních závodů nebyla premiéra. "Už jsem běžela Army run na Hluboké s kamarádkami. Dvakrát." Jenomže Army run je jiný než závod Jindřichohradecký lev. "Řekla bych, že Army run byl lehčí. Tady byly překážky opravdu těžší." Tým nezapřel svoji profesi ani v průběhu závodu. "Určitě bychom pomohli, kdybychom někoho zraněného potkali. Naše povinnost je pomáhat bližnímu, a v tu chvíli závod nemá smysl, dokud nesplníme svou povinnost."

Přijede sympatický tým zase za rok? Záležet bude na poťouchlých nápadech Ježíška o Vánocích v roce 2024.