Přes zimu poctivě potrénoval a bude chtít navázat na loňskou povedenou sezonu, ve které skončil o těsně pátý v konečné klasifikaci mezinárodního mistrovství republiky hlavní třídy MX1. Čtyřiadvacetiletý Jihočech Rudolf Plch je na sezonu dobře připraven, což potvrdil i suverénním vítězstvím na úvodním závodě jihočeského krajského přeboru v Klukách u Písku.

Rudolf Plch si jede pro vítězství v úvodním závodě krajského přeboru v Klukách u Písku. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V průběhu zimní přestávky Plch pracoval především na fyzičce. „Od listopadu do února jsem neseděl na motorce. Tenhle model se mi v posledních letech osvědčil a jsou v tom i ekonomické důvody,“ nezastírá. „Nemyslím si, že je úplně nutné jezdit přes zimu trénovat někam do tepla. Od února už se kromě fyzičky snažím co nejvíc natrénovat také na motorce. Samozřejmě nejsem na začátku sezony tak rozjetý jako jiní, kteří mají naježděno mnohem víc hodin. Ale sezona je dlouhá a myslím, že to není problém,“ je přesvědčen.

Přípravu mu narušilo trochu narušilo zranění malíčku. „Byli jsme týden trénovat v Maďarsku, kde mi to na písku uklouzlo, šel jsem přes řidítka a malíček jsem si asi trochu vykloubil. Lékaři konstatovali, že vazy v malíčku jsou silně pohmožděné. Trošku jsme pak zvolnil v tréninku a chodil jezdit jenom jednou v týdnu, aby se zranění lépe hojilo. Nebylo to ideální, určitý hendikep to je, ale mělo by se to už jenom zlepšovat,“ je přesvědčen.

I pro letošní sezonu zůstává pilot z Netřebic členem týmu Promoto Husqvarna RT. „Na sezonu budu mít nové motorky. Zatím jezdím na těch loňských. V týmu jsem ale maximálně spokojen. Panuje zde rodinná atmosféra a a vycházejí mi ve všem vstříc,“ chválí si.

OBRAZEM, VIDEO: Povedený start krajského přeboru v motokrosu v Klukách

V letošní sezoně bude Plchovou prioritou opět mezinárodní mistrovství České republiky. „Ve volných termínech pojedu rakouské mistrovství a také náš jihočeský krajský přebor. Pokud by se to povedlo, tak bych rád zkusil nějaký závod mezinárodního mistrovství Německa. To mě láká,“ přiznává.

O cílech pro sezonu tradičně moc hovořit nechce. I když je jasné, že když byl loni v mistrovství republiky pátý, tak letos nechce být čtvrtý. „V tomhle jsem vždycky zdrženlivý,“ usměje se. „Hlavně chci dojet pokaždé do cíle zdravý. Jsem rád, že ani v týmu na mě nijak netlačí a mají podobný názor,“ chválí si.

Do sezony vstoupil sobotním vítězstvím na úvodním závodě krajského přeboru v Klukách u Písku. V kvalifikaci byl druhý za výborným Rakušanem Staufferem. Ten měl ale v první jízdě hodně nepříjemný pád. „Jel jsem hned za ním a hlavně jsem si přál, aby se mu nic nestalo. Moc hezky to nevypadalo. Ale jinak pro mě byl závod v Klukách dobrou přípravou na výborně nachystané trati. Určitě je dobře, že se hlavně díky Evženu Zadražilovi podařilo přebor zachovat,“ ocenil.