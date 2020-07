Že v Kaplici umí, to pilot z nedalekých Netřebic ukazoval hlavně při startech. Do první jízdy vypálil dokonce na druhém místě. „Starty se mi daří. Už loni jsem se na většině závodů na začátku pohyboval do pátého místa,“ přikyvuje. „Startovat jsem snad nezapomněl,“ usměje se.

Pozici v popředí startovního pole ale neudržel dlouho. „Konkurence byla opravdu velká. Bylo to spíše jako malé mistrovství Evropy,“ tvrdí. „Na druhém místě jsem se udržel jenom jedno kolo. Pak jsem se propadl na čtvrté, které jsem hájil asi deset minut. Trošku mě pak rozhodil Vašek Kovář, který mě předjel dost natvrdo. Sice jsem si ho hlídal, ale že mi to tam pošle až takhle, to jsem nečekal,“ přiznává při připomínce hodně ostrého předjížděcího manévru svého jihočeského soupeře.

Ale to nebyl poslední tvrdý souboj této jízdy. „Hodně mě překvapil Franta Smola, který mi to tam poslal ještě víc na tom samém místě,“ kroutí hlavou. „To byly věci, které mě docela vyhodily z tempa. Pak už mi trošku došly síly a nechtěl jsem nějak riskovat, abych v pohodě dojel do cíle,“ říká. Tím nakonec projel jako jedenáctý.

Úbytek sil souvisí s tréninkovým výpadkem. „V zimě jsem byl zraněný a musel jsem dva měsíce vynechat. Při tréninku v Maďarsku jsem spadl a měl jsem podezření na tři zlomené obratle. To se naštěstí nepotvrdilo, ale měl jsem silný otřes mozku a silně podvrtnutý krk. Dva měsíce jsem nemohl sednout na motorku, protože to strašně bolelo,“ konstatuje.

Ve druhé jízdě už se Plchovi start tolik nepovedl. Začínal až na hranici druhé desítky. Nakonec projel cílem jako dvanáctý. Celkově obsadil v kaplickém závodě desáté místo a v průběžné klasifikaci domácího šampionátu je po dvou závodech jedenáctý. „Konkurence je silná. Kdybych neměl tréninkový výpadek, tak bych mohl být výš,“ je přesvědčen. „Ale závod v Kaplici byl krásný. Přišlo hodně lidí, atmosféra byla parádní,“ chválí.

Kromě motokrosu se Jihočech letos věnuje také enduru. „Poprvé jsem ho zkusil už loni na podzim na endurosprintu v Jiníně. Tam se mi dařilo, a kdyby se mi v předposledním kole nerozbila motorka, tak bych skončil v absolutním pořadí na stupních vítězů,“ vrací se ke své loňské soutěžácké premiéře. „Hned po závodě za mnou přišel šéf českého endura pan Pošík, jestli bych nechtěl enduro zkusit i další rok. Pomohl mi sehnat motorku a dohodli jsme se, že bych odjel mistrovství Evropy a český šampionát. Jenže kvůli koronaviru se Evropa zrušila a jede se jenom mistrovství republiky v endurosprintu.“

Jezdit motokros a enduro je přece jen rozdíl. „Vyhovují mi motokrosové vložky. Naopak na těch klasických endurových ještě ztrácím. Přece jen na jízdu mezi stromy nejsem zvyklý. V lese si ještě tolik nevěřím,“ vysvětluje. „Každým tréninkem a závodem se to ale zlepšuje,“ dodá. Potvrzuje to i třetí místo ve třídě E1 na poslední závodě mistrovství republiky v endurosprintu v Drmoulu. „Je to pro mě i dobrý trénink pro motokros. Zase opačně motokros je výborná příprava pro enduro.“

Momentálně nemá pilot týmu Extreme Motorsport jasně danou prioritu. „Zatím ne. Obě disciplíny se snažím dělat naplno,“ přikývne.

V motokrosu měl letos obhajovat loňské skvělé třetí místo v rakouském šampionátu. Jenže kvůli koronaviru je všechno jinak. „V Rakousku jsem měl podepsanou smlouvu. A k tomu jsem měl jet mistrovství Evropy v enduru. Termíny se nepřekrývaly a vycházelo to úplně ideálně. Jenže v Rakousku se letos asi vůbec závodit nebude a Evropa v enduru byla také zrušená,“ lituje.

Mladý jihočeský obojživelník tak musel změnit plány. „Objedu kompletní mistrovství republiky v motokrosu a v endurosprintu,“ konstatuje.

Nejbližší závod v endurosprintu se jede o víkendu na jihu Čech v Jiníně. V sobotu startuje v 8 hodin mistrovství republiky a v poledne přebor ČR. V neděli se jede ve stejných časech, ale v opačném pořadí.