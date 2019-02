České Budějovice - Nádherná pouť futsalistů týmu PCO Rudolfov skončila v neděli těsně před půlnocí na kopačkách hvězd prvoligového Benaga Zruč nad Sázavou. Postup do čtvrtfinále soutěže je pro Jihočechy velkým sportovním úspěchem.

Nádherná pouť futsalistů týmu PCO Rudolfov skončila v neděli těsně před půlnocí na kopačkách hvězd prvoligového Benaga Zruč nad Sázavou. Postup do čtvrtfinále soutěže je pro Jihočechy velkým sportovním úspěchem. "Kluci nám sice darovali první gól, to je pravda, to trochu zaspali, pak ale hráli dobře a divákům se zápas musel líbit," popisoval Michal Belej, který patří už k tradičním oporám Benaga. Před časem hrával po boku Karla Poborského ve fotbalovém dresu Dynama Č. Budějovice. "Chvilku jsme spolu hráli," přikyvoval rudolfovský Jiří Hrbáč, který si po zápase srdečně potřásl s Michalem Belejem pravicí. "Moc jsem se do Budějek těšil, mám tady pár dobrých kamarádů, kluci navíc v závěrečné fázi Českého poháru hráli opravdu dobře," pochválil Belej své soupeře.

Zápas měl vynikající kulisu, diváci zaplnili halu Lokomotivy Č. Budějovice v Suchém Vrbném a na závěr oba celky odměnili potleskem. Do střelecké listiny se zapsal i Michal Belej. "Budějky hrály opravdu s velkou chutí, znám třeba Pouziče (Radim Pouzar), Hrbiho (Jiří Hrbáč), další podle vidění. My jsme ligový tým, proti nám se každý z nižší soutěže chce vytáhnout, soupeři byli nahecovaní, ale zbytečně tvrdě se nehrálo, je to futsal, nesjou to přece šachy," dodal Michal Belej.

Jediný gól domácích vstřelil Mašát.

Čtvrtfinále ČP ve futsalu: PCO Rudolfov - Benago Zruč nad Sázavou 1:8 (1:4), za domácí skóroval Mašát.