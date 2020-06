Poslední červnový víkend nechal procitnout z koronavirového spánku druholigová klání šachistů. Dvěma posledními zápasy zapečetily sezonu také tři celky z jihu Čech. Dva z nich, Sokol Tábor a Šachklub Písek, bojovaly na dálku o pozici nejlépe postaveného krajského družstva, strakonická „Čezeta“ už mohla je zlehka vyžehlit svůj sestupový úděl.

ilustrační foto | Foto: archiv

To se ovšem strakonickým šachistům nepodařilo a porážky 3:5 v Příbrami a 1:7 doma s do té doby posledními Domažlicemi je svrhly na samé dno soutěže. „Už před oběma zápasy jsme byli v podstatě odsouzeni k sestupu,“ připomněl kapitán družstva ČZ Strakonice Štěpán Soucha. „Podle stanoveného modelu totiž sestupují ze soutěže poslední tři. Může se to sice ještě změnit s případnými posuny ve vyšších soutěžích souvisejících se zásahem koronavirové situace, ale nepředpokládám, že se to stane. Chtěli jsme se se soutěží alespoň úspěšně rozloučit, ale to se nám nepovedlo,“ přiznal.