Nebylo to jen obyčejné pracovní setkání. První muži Národní sportovní agentury a Českého paralympijského výboru si prohlédli českobudějovickou Sportovní halu. Od střechy až po palubovku. Dokonce se podívali i do šatny volejbalistů českobudějovického Jihostroje. Podívejte se na video u tohoto článku.

Zbyněk Sýkora, který šéfuje Českému paralympijskému výboru, se vrátil tam, kde to zná naprosto dokonale. Na palubovce Sportovní haly odehrál nejednu florbalovou bitvu. "Ano, odehrál jsem tady mnoho zápasů. Je to naše domácí florbalová hala pro ligové turnaje, takže ji znám velmi dobře. Jsem rád, že ji stále udržujeme v provozuschopném stavu. Snažíme se. Nová podlaha, nová velkoplošná obrazovka, renovace střechy a tak dále. Myslím si, že rozhodnutí ji takto udržovat bylo správné a věřím, že ještě může dlouho sloužit."

Ondřej Šebek a Zbyněk Sýkora si prohlédli Sportovní halu v Českých Budějovicích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Do českobudějovické sportovní haly dorazil také předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. "Máme regionální program Národní sportovní agentury, kdy se snažíme navštívit sportoviště v různých regionech a na různých úrovních. Navštěvujeme i fotbalové kluby nižších soutěží a sofistikovaná sportovní zařízení, takže máme takový mix. Jsem rád, že můžeme navštívit i jedno z typických sportovišť v Českých Budějovicích. Všichni víme, že volejbalové Budějovice zde slavily titul. Musím se přiznat, že jsem tu poprvé," řekl Šebek a dodal: "Mám radost, že sportoviště, která se budují, často s přispěním Národní sportovní agentury, mají vždy nějakou přidanou hodnotu ve sdílení těchto sportovišť. Jsou to sportoviště, která jsou dostupná i pro handicapované sportovce, a myslím si, že to je jeden z atributů, které se Národní sportovní agentura snaží podporovat."V českobudějovické sportovní hale sbírají své úspěchy volejbalisté Jihostroje. Doma jsou tu moderní gymnastky nebo již zmínění florbalisté. Hala je prakticky každý den využívána na sto procent. Tuto informaci potvrdil Jiří Velikovský (ředitel Sportovní zařízení města České Budějovice): "Je vytížená na sto procent v rámci celého roku. Přibližně nájemci spotřebují tři tisíce hodin za rok, což znamená v průměru sedm až osm hodin denně. Hala je v provozu, máme zde i odstávky, takže není to celých 365 dní v roce. Jsou období, kdy se v hale nic neděje, ale denní režim je téměř dvanáctihodinový. Máme štěstí, že kluby dokážou využít i dopolední hodiny, kdy není takový zájem o tréninky. Gymnastika chodí dopoledne, školy a střední školy sem chodí na tělocvik a odpoledne potom volejbal, florbal a další míčové sporty."

Na setkání dorazili také zástupci významných českobudějovických klubů, nechyběl generální manažer klubu Banes Motor České Budějovice Stanislav Bednařík, do hovoru o budoucnosti haly se zapojila také florbalistka Barbora Čížková a aktivně diskutoval s Ondřejem Šebkem i manažer volejbalového Jihostroje České Budějovice Robert Mifka, poznatky přidal i šéf Jihočeského volejbalového svazu Tomáš Kratochvíl.

Detaily Sportovní haly zajímaly i šéfa Akademie Dynama České Budějovice Petra Benáta.