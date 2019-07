Teprve 19letý David Tupý z Bechyně vybojoval ve vrhu koulí bronz v osobním rekordu 17,34 metru. Letos se v této disciplíně zlepšil už počtvrté – loňské osobní maximum 16,26 ze září v Nové Včelnici překonal 18. května v Plzni na 16,28 a 11. června v Praze na 16,59, teď v Brně prvním vrhem na 16,89 a v dalším pokusu na 17,34… Formu ještě potvrzoval se 17,11 a 16,79 metru, poslední dva vrhy přešlápl. Jeho bronz jistila před čtvrtým borcem propast 114 centimetrů. V historické tabulce mužů kraje je před ním jen Jaroslav Folkman z Dukly Tábor se 18,20 m, což dokázal jako 25letý v roce 1964.

Druhý bronz vydřel rovněž v osobním rekordu zlepšeném o 26 sekund Roman Budil (22) z Písku – 5000 m běžel 14:33,76 a v historické desítce mužů kraje je osmý. Vytvořil také „rodinný rekord“ - jeho otec, který ho trénuje, uměl tuto trať nejlépe za 14:47,85!

Těsně pod „bednou“ zůstal na 200 m Jiří Polák (21, Sokol ČB). Jako nejmladší z finalistů byl čtvrtý časem 21,46, kterým o desetinu vylepšil své letošní maximum. V rozběhu si postup vybojoval výkonem 21,62 při protivětru 1,8 m/s. Na 3000 m překážek byla pátá jeho oddílová kolegyně Lenka Pardamcová (20) ve svém nejlepším letošním čase 11:27,62, kterým se zařadila na špici jihočeské tabulky 2019.

Také další závodníci oddílů kraje se nemají za co stydět – trojskokanka VS Tábor Linda Průšová obsadila 6. místo se 11,66 metru, Jakub Škrdleta rovněž z VS, který kdysi hrával fotbal v týmu Táborska, doběhl sedmý ve finále půlky za 1:53,93.