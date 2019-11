Domácí celek byl posílen členy prvoligového áčka, včetně Marienky, a chyběl mu pouze Zbíral. Jiskra se musela obejít bez pomoci svého nejlepšího hráče Kubíka a pracovně vytíženého Potměšila.

„Velikým přínosem byla výpomoc Lukáše Povolného, kterého pracovní povinnosti tuto sezonu pustí jen na pár zápasů. Nakonec se tento hráč ukázal pro naši obranu jako rozhodující,“ podotkl hrající kouč Třeboně Jaroslav Dušek.

V úvodním dějství hosté dokázali držet krok s lépe a rychleji hrajícím soupeřem jen v jeho první polovině. Zejména Fencl se Zdychyncem dokazovali, proč jsou platnými hráči prvoligového strakonického týmu. Domácí nakonec odcházeli do kabin se čtyřbrankovým náskokem – 21:17.

„U nás hrál v útoku výborně Kuba Neužil, který se letos potkal díky své pracovitosti se skvělou formou. Bohužel, na začátku druhého poločasu se zranil a moc si přejeme, aby to nebylo tak vážné, jak to vypadalo. To v nejbližších dnech ukáže magnetická resonance. Od té doby jsme vsadili na chytrost a zkušenost. Proti rychleji hrajícímu soupeři to byla jediná možnost,“ objasnil kouč Jiskry.

Strakonické béčko si udržovalo náskok až do stavu 26:21, kdy si hosté vzali oddechový čas, po němž začali manko umazávat.

„Domluvili jsme se na pokynech, které se nám až do konce podařilo plnit a mohli jsme tak gólem vteřinu před koncem slavit důležitý, ale zasloužený bod za remízu. Pochválit musím tentokrát celý tým, který se dokázal semknout a vybojovat krásný výsledek. Nutno však říci, že bychom raději prohráli o deset gólů výměnou za Kubovo zranění, ale to už bohužel ke sportu patří. Po taktické stránce jsme převedli velmi solidní hru a utkání mělo díky výborně hrajícím domácím na druhou ligu vynikající úroveň, což ocenili skvělou kulisou i diváci,“ hodnotil duel Jaroslav Dušek.

A jak utkání viděl jeho strakonický protějšek? "Hrálo se o první místo a o udržení naší podzimní neporazitelnosti. Souboj v elektrizující atmosféře byl, bez skromnosti, po hladké výhře áčka nad Jičínem hlavním utkáním dne. K vidění byl duel výborné úrovně, ke které kvalitou přispěl i soupeř. V závěru se nám nepodařilo ubránit Duška, jenž dal za posledních třináct minut pět gólů, včetně toho vyrovnávacího. I přes řadu chyb to byl zápas vynikající úrovně a celý tým zaslouží pochvalu. Jen víc takových zážitků," uvedl trenér Strakonic Roman Nejdl.

Do nelehké pozice poslal Český svaz házené dvojici rozhodčích, kterými byli třeboňští Šulc a Pražák. „I těm je třeba poděkovat, protože nelehkou úlohu zvládli dobře,“ shodli se oba trenéři

V dalším kole Třeboň doma v sobotu 16. listopadu přivítá Dolní Cerekev (18 hodin), jež zatím získala jen dva body a je desátá.

HBC Strakonice B – Jiskra Třeboň 33:33 (21:17)

Branky: Fencl 12, Zdychynec 10, Milas 3, Schwarz 2, Lukeš 2, Brůček 2, Marienka 2 – Baierling 8/2, J. Neužil 7, Dušek 7, Brchaň 4, Povolný 3, Volf 3, Zahradník 1. Sedmičky: 0:2. Vyloučení: 2:2. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Pražák, Šulc. Diváci: 180.

Další výsledky 7. kola:

České Budějovice – Kutná Hora 36:25, Sezimovo Ústí – Úvaly 25:26, Vršovice – Slavia Praha 20:23, Pardubice – Horní Cerekev 30:28.

II. liga mužů - JVČ

1. Strakonice B 7 5 2 0 224 : 197 12

2. Úvaly 7 6 0 1 199 : 175 12

3. Třeboň 7 5 1 1 224 : 160 11

4. Pardubice 6 4 0 2 177 : 167 8

5. Slavia Praha 6 3 1 2 163 : 173 7

6. České Budějovice 6 3 0 3 185 : 163 6

7. Havlíčkův Brod 6 1 2 3 152 : 161 4

8. Kutná Hora 6 1 2 3 140 : 184 4

9. Sezimovo Ústí 7 1 0 6 171 : 189 2

10. Dolní Cerekev 6 1 0 5 148 : 168 2

11. Vršovice 6 1 0 5 118 : 164 2