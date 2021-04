Po domácím vítězství o dva body v poměru 67:65 potřebovaly k celkovému devátému místu strakonické basketbalistky odehrát odvetný duel nejhůře s porážkou o jeden bod. Dlouho to vypadalo, že by to mohlo vyjít, v poločase byl stav 33:33, ale nakonec se z vítězství 75:64 radovaly domácí hráčky. Výsledek jim tak stačil na deváté místo v konečném účtování soutěže. A jak viděli rozhodující duel v Benešově trenéři obou celků?

„Sehráli jsme dobrý první poločas, v tom druhém nám částečně docházely síly a částečně o vývoji rozhodlo to, že Slovanka hrála agresivněji do koše, o čemž svědčí i to, že domácí hráčky střílely jedenadvacet šestek a my jen dvě. V zakončení jsme zkrátka nebyli tak agresivní a hráli to jen z venka. Pak nám přestala padat i tato střelba. Slovanka si tak za svůj výkon ve druhém poločase vítězství zasloužila,“ zhodnotil utkání předseda strakonického basketbalového klubu a asistent trenéra Martínka Jiří Johanes.

„Je těžké se připravovat týden co týden na nějaký vrchol a zápas se stále překládá. Situace to nebyla jednoduchá jak pro strakonický celek, který měl několik nemocných hráček, tak ani pro nás. Jsem ráda, že jsme to dotáhli do konce,“ hodnotila situaci trenérka Slovanky Marcela Krämer a postřehy k utkání samotnému doplnila hrající asistentka Kateřina Mahlerová: „Zpočátku jsme si nechali vnutit tempo soupeřek, které chtěly hrát pomalu a šetřit síly. Naštěstí naše holky pochopily, že mají fyzicky na víc, daly do toho všechno a zápas rozběhaly. Nakonec jsme soupeřky poměrně jednoznačně přehráli.“

Slovanka – BK Strakonice 75:64 (13:12, 33:33, 52:43). Body Strakonic: A. Rosecká 15, S. Růžková 14, L. Vydrová a J. Vydrová 10, B. Jindrová 8, B. Vorlová 5, M. Jánská 2.