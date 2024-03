Za ním skončila třeboňská taekwondistka Anežka Čurdová, jinak dvojnásobná mistryně Evropy i Česka. Třetí místo obsadil hokejbalista ze Suchdola nad Lužnicí Jakub Laurinc, jež se v dresu národního týmu stal mistrem světa do 23 let a s týmem Kert Praha slavil i mistrovský titul v extralize.

Kolektivům vládly jindřichohradecké prvoligové házenkářky, jež v uplynulé sezoně obsadily čtvrté místo ve své soutěži a rovněž v té probíhající okupují přední příčky tabulky. Druhé místo v anketě patří kuželkářkám Dačic, jež postoupily do I. ligy, a třetí pak družstvo mužů a juniorů z Klubu biatlonu ze Starého Města pod Landštejnem, jež bylo nejlepší v České republice v hodnocení soutěží v letním biatlonu.

Mládežnickým kolektivům kralovaly veslařky. Nejvyšší pozici obsadily žákyně třeboňské Jiskry. Párová čtyřka ve složení Karolína Kamišová, Eliška Pinterová, Veronika Straková, Viktorie Ludvíková a Tereza Tomšů nenašla v roce 2023 přemožitelky. Závodnice se staly mistryněmi republiky a vyhrály celkové hodnocení Českého poháru.

Druhé místo obsadilo družstvo dorostenek veslařského klubu Vajgar Jindřichův Hradec, které tvořily Eliška Němcová, Rozálie Bártů, Elen Hronová, Adéla Hrůšová a Tereza a Karlína Tůmovy, jež vybojovaly celkem pět stříbrných medailí na republikovém šampionátu a cenné kovy braly i dalších veslařských regatách. Na bronzové pozici skončili mladší dorostenci házenkářského oddílu Jiskry Třeboň, kteří v minulé sezoně bez ztráty bodu vyhráli II. ligu a zajistili si postup do nejvyšší soutěže.

V kategorii jednotlivců do 18 let bylo oceněno celkem deset mladých sportovců bez uvedení pořadí (viz níže).

Zvláštní cenu města Dačic za dlouholetou a obětavou činnost ve sportu a tělovýchově obdrželi cvičitelka Marie Zbytovská, kuželkář Jiří Malínek a běžec Václav Šuler.

Laureátem ceny Osobnost regionu okresní sdružení ČUS zvolilo Tomáše Mastného ze Studené, který svůj sportovní život zasvětil stolnímu tenisu.

Jednotlivci - dospělí

1. Jonáš Kešnar (Plavecký klub Jindřichův Hradec), plavání a paraplavání

2. Anežka Čurdová (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF

3. Jakub Laurinc (SK Suchdol nad Lužnicí), hokejbalista

4. Veronika Rožboudová (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF

5. Veronika Novotná (Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem), biatlon, letní biatlon

Jednotlivci - mládež do 18 let

Valerie Batelková (Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem), biatlon – žákyně

Jan Schorný (Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem), biatlon – mladší žák

Tomáš Janeček (Jiskra Třeboň), veslování – junior

Karolína Kůrková (TCV Jindřichův Hradec), triatlon, aquatlon – žákyně

Adéla Preislerová (Plavecký klub Jindřichův Hradec), plavání – dorostenka

Karolína Kuncová (Centropen Dačice), kuželky – dorostenka

Jakub Neuvirth (Centropen Dačice), kuželky – dorostenec

Jakub Rožboud (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF, kikcbox – junior

Barbora Neidrová (Házená Jindřichův Hradec), házená – dorostenka

Zuzana Coufalová (Házená Jindřichův Hradec), házená - dorostenka

Kolektivy – dospělí

1. Házená Jindřichův Hradec, házená – ženy

2. Centropen Dačice, kuželky – ženy

3. Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem, biatlon – dospělí a junioři

Kolektivy – mládež do 18 let

1. Jiskra Třeboň, veslování – žákyně

2. VK Vajgar Jindřichův Hradec, veslování – dorostenky

3. Jiskra Třeboň, házená – mladší dorostenci