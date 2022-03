Tradiční anketa, kterou jindřichohradecká ČUS každoročně připravuje, byla vyhodnocena ve čtyřech hlavních kategoriích: jednotlivci do 18 let (10 oceněných bez určení pořadí), jednotlivci dospělí (5), kolektivy mládeže do 18 let (3) a kolektivy dospělých (3).

Výsledky ankety Sportovce roku 2021 pro oblast Jindřichohradecka, Třeboňska a Dačicka byly zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo v KD Střelnice v Jindřichově Hradci pod záštitou starosty města Jana Mlčáka. Předány byly i zvláštní ceny za dlouholetou a úspěšnou činnost v oblasti sportu a tělovýchovy.

Představitelé klubů, spolků, tělovýchovných jednot a sportovních svazů nejprve nahlásili nominace a o pořadí ankety v jednotlivých kategoriích poté svým hlasováním rozhodoval tým odborníků, který výkonný výbor okresního sdružení ČUS ve svém statutu schválil už v září loňského roku.

Kolektivy dospělí

1. GBA Fio banka Jindřichův Hradec - basketbal, muži

2. Házená Jindřichův Hradec - házená, ženy

3. Sokol Studená - stolní tenis, muži

Kolektivy mládež do 18 let

1. TCV Jindřichův Hradec – triatlon, starší žáci

2. VK Vajgar Jindřichův Hradec – veslování, starší žákyně

3. Centropen Dačice – kuželky, dorostenci

Jednotlivci - dospělí

1. Jonáš Kešnar (PK Jindřichův Hradec) – plavání a paraplavání

2. Jana Benešová (KB Staré Město pod Landštejnem) – orientační biatlon

3. Anežka Čurdová (Taekwon-do Won-Hyo Třeboň) – taekwon-do

4. Pavla Schorná (KB Staré Město pod Landštejnem) - letní biatlon, atletika

5. Romana Illeová (Jiskra Třeboň) – veslování

Jednotlivci - mládež do 18 let (bez určení pořadí)

Anna Drnková (VK Vajgar J. Hradec) – veslování, juniorka

Kristýna Eva Flosmanová (Jiskra Třeboň) – jachting, žákyně

Tomáš Jelínek (SKOK J. Hradec) – atletika, dorostenec

Samuel Krejčíř (VK Vajgar J. Hradec) – veslování, junior

Karolína Kůrková (TCV J. Hradec) – triatlon, žákyně

Veronika Martínková (Slovan J. Hradec) – sportovní gymnastika, žákyně

Vít Masař (Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo) – karate, dorostenec

Adéla Mazánková (Házená J. Hradec) – házená, dorostenka

Nikola Musilová (TJ Nová Včelnice) – atletika, žákyně

Jan Schorný (KB Staré Město pod Landštejnem) - letní biatlon, žák

Zvláštní cena

Otakar Kinšt, Miloslav Navrátil, Miroslava Belšánová

Laureát na Cenu Osobnost regionu

Jiří Blížil st.