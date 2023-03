Druhou příčku obsadila třeboňská taekwondistka Veronika Rožboudová. Jejím největším úspěchem v loňském roce je zisk titulu mistryně Evropy v týmových technických sestavách a individuální druhé místo na tomto šampionátu rovněž v technických sestavách. Je i vítězkou Poháru svazu matsogi a Moravia Open v matsogi.

Třetí skončil loňský vítěz Jonáš Kešnar. Jindřichohradecký plavec a paraplavec skončil na šestém místě na mistrovství světa v polohovém závodě na 200 metrů, vyhrál jeden závod Světové série na čtyřstovkové polohovce a je i trojnásobným mistrem republiky v paraplavání.

Desítka úspěšných mládežníků skýtá pestré zastoupení a širokou škálu jejcih úspěchů, ale v této kategorii se pořadí neurčuje.

Mezi sportovními kolektivy v kategorii dospělých se z triumfu v anketě radovaly jindřichohradecké házenkářky. Ty v loňské sezoně vybojovaly v I. lize čtvrté místo, což je nejlepší umístění od éry, kdy startovaly v interlize. Cenný je především fakt, že kádr tvoří pouze odchovankyně klubu.

Za nimi skončili basketbalisté GBA Lions, kteří sice vloni sestoupili z nejvyšší soutěže, ale v probíhajícím ročníku I. ligy se jim daří a atakují přední příčky v tabulce. Třetí místo obsadilo družstvo dospělých a juniorů z Klubu biatlonu Staré Město, které se v letním biatlonu stalo nejúspěšnější v republice v hodnocení klubů a ovládlo i žebříček Českého poháru.

V mládežnických kolektivech první dvě příčky patří mladým veslařům. Vyhráli dorostenci Jiskry Třeboň, mezi jejichž největší úspěchy v loňském roce patří titul mistrů republiky na osmě, vítězství na stejné lodi na pražských Primátorkách i na Olympic Hope regatě v Polsku. Družstvo starších žákyň z hradeckého VK Vajgar zase vyhrálo celkové hodnocení Českého poháru a kromě dalších medailí má i dva české tituly z MČR na párové i nepárové čtyřce. Třetí místo brali basketbaloví junioři GBA Lions Jindřichův Hradec, kteří jsou úřadujícími tuzemskými šampiony této věkové kategorie a rovněž v probíhající sezoně atakují nejvyšší pozice.

V rámci ceremoniálu obdržely zvláštní cenu za dlouholetou a úspěšnou činnost v oblasti sportu a tělovýchovy i osobnosti, které navrhlo město Třeboň. Jedná se o Kateřinu Bišovou, která vede oddíl juda, je držitelkou 3. danu, trenérkou a zkušební komisařkou. Dalším je legenda a duše třeboňské házené Josef Neužil, kterému nikdo neřekne jinak než Áža. Třetím je Miroslav Foral, který stál v lázeňském městě před dvaceti lety u zrodu úspěšného boxerského oddílu. Laureátem ceny Osobnost regionu Česká unie sportu ocenila Josefa Švece z Chlumu u Třeboně. Dříve aktivní fotbalista a volejbalista byl posléze dlouholetým předsedou tamní tělovýchovné jednoty Jiskra. Poslední dvě dekády je hlavním pořadatelem populárního Běhu kolem Hejtmanu.

Anketa, kterou každoročně organizuje jindřichohradecké okresní sdružení České unie sportu, je tradičně vyhodnocována ve čtyřech kategoriích: jednotlivci do 18 let (bez uvedení pořadí), jednotlivci dospělí, kolektivy mládeže do 18 let a kolektivy dospělých (3).

„Anketa už má téměř dvacetiletou tradici a jsme rádi, že můžeme sportovce za jejich výkony touto cestou vyzdvihnout,“ podotkl Jindřich Švec, předseda výkonného výboru okresního sdružení ČUS.

Jednotlivci – dospělí

1. Zdeněk Pech (SKOK J. Hradec), atletika

2. Veronika Rožboudová (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF

3. Jonáš Kešnar (Plavecký klub J. Hradec), plavání a paraplavání

4. Pavla Schorná (Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem), biatlon

5. Štěpán Borovka (GBA Lions J. Hradec), basketbal

Jednotlivci – mládež do 18 let

Kristýna Eva Flosmanová (Jiskra Třeboň), jachting (žákyně)

Jakub Holický (VK Vajgar J. Hradec), veslování (dorostenec)

David Holý (Lokomotiva České Velenice), kuželky (dorostenec)

Tomáš Janeček (Jiskra Třeboň), veslování (junior)

Filip Krejčí (Centropen Dačice), tenis (žák)

Veronika Máchová (Taekwon-do Třeboň), taekwon-do ITF (juniorka)

Martin Novák (SK Boxing Třeboň), box (žák)

Aneta Novotná (Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem), biatlon (juniorka)

Žaneta Pivcová (SKOK J. Hradec), atletika (dorostenka)

Simona Schreibmeierová (Jiskra Třeboň), házená (dorostenka)

Kolektivy – dospělí

1. Házená Jindřichův Hradec - ženy, házená

2. GBA Lions Jindřichův Hradec – muži, basketbal

3. Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem – dospělí a junioři, biatlon

Kolektivy – mládež do 18 let

1. Jiskra Třeboň – dorostenci, veslování

2. VK Vajgar Jindřichův Hradec – žákyně, veslování

3. GBA Lions Jindřichův Hradec – junioři, basketbalisté

Zvláštní cena

Kateřina Bišová, Josef Neužil, Miroslav Foral

Osobnost regionu

Josef Švec