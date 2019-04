Během dvou dní se na palubovce prezentovalo šest chlapeckých týmů a stejný počet dívčích, které předtím musely projít náročným sítem okresních a krajských kvalifikací.

K vidění byly zajímavé a napínavé souboje, jež nepostrádaly patřičnou úroveň ani individuální vyspělost hráčů.

„Většina zúčastněných v obou kategoriích se volejbalu věnuje na nejvyšší mládežnické úrovni, je tady rovněž několik reprezentantů. A někteří z nich už okusili i nejvyšší soutěže dospělých, takže lze říct, že se tu sešla skutečná elita ročníků 1999 až 2003,“ zmínil hlavní organizátor republikového finále Otakar Kinšt z jindřichohradeckého oddílu SKOK.

V kategorii dívek se z prvenství nakonec radovaly olomoucké gymnazistky, které ve finále celkem suverénně přehrály své vrstevnice z Lanškrouna. Hanačky tak svým soupeřkám oplatily i s úroky porážku ze základní skupiny.

V dramatické bitvě o třetí příčku si Pražanky z Gymnázia Nad Štolou poradily s českobudějovickými volejbalistkami.

Jako nůž máslem prošli celým turnajem studenti Gymnázia pod Svatou Horou z Příbrami, kteří na své cestě za prvenstvím všechny své duely, včetně toto finálového s Libercem, vyhráli shodně 2:0 a neztratili tak ani jediný set. Z triumfu měl pochopitelně radost i jejich trenér Daniel Rosenbaum, který je zároveň prezidentem příbramského extraligového klubu Kocouři.

„Nejen finále mělo parádní atmosféru. Měli jsme velkou podporu v hledišti, protože kluky přijel povzbudit celý autobus spolužáků. To nám možná v prvním setu trochu svazovalo ruce, takže jeho průběh byl vcelku vyrovnaný. V tom druhém už se projevila naše lepší celková výkonnost. Pro školu je to samozřejmě velký úspěch. Sportovní liga škol má rozhodně své opodstatnění a jedná se o dobrý projekt. Možná by však stálo za úvahu zvolit pro republikové finále jiný termín, neboť hráčům v klubech právě začíná rozhodující fáze sezony. Jsme tedy rádi, že se nikdo nezranil,“ uvedl Daniel Rosenbaum.

Mnohem vyrovnanější průběh nabídl souboj o bronzové medaile, v němž Česká Třebová udolala Kojetín 2:1 při shodném poměru míčů 59:59.

Dívky

Skupina A: Lanškroun – Olomouc 2:0, Olomouc – Kralupy n. V. 2:0, Kralupy n. V. – Lanškroun 0:2.

Pořadí sk. A: 1. Lanškroun 6, 2. Olomouc 3, 3. Kralupy n. V. 0.

Skupina B: Praha – Č. Budějovice 1:2, Č. Budějovice – Liberec 2:1, Liberec – Praha 1:2.

Pořadí sk. B: 1. Č. Budějovice 4, 2. Praha 3, 3. Liberec 2.

Semifinále: Lanškroun – Praha 2:0, Olomouc – Č. Budějovice 2:0.

O 5. místo: Kralupy n. V. – Liberec 2:0.

O 3. místo: Praha – Č. Budějovice 2:1.

Finále: Olomouc – Lanškroun 2:0.

Nejlepší nahrávačka: Karolína Chrobáková (Lanškroun). Nejlepší smečařka: Monika Navrátilová (Olomouc). Nejvšestrannější hráčka: Bára Oborná (Olomouc).

Konečné pořadí: 1. Gymnázium Čajkovského Olomouc, 2. Gymnázium Lanškroun, 3. Gymnázium Nad Štolou Praha, 4. Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice, 5. Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, 6. Gymnázium a SOŠPg Liberec.

Chlapci

Skupina A: Č. Třebová – Kojetín 1:2, Kojetín – Č. Budějovice 2:0, Č. Budějovice – Č. Třebová 0:2.

Pořadí sk. A: 1. Kojetín 5, 2. Č. Třebová 4, 3. Č. Budějovice 0.

Skupina B: Ústí n. L. – Příbram 0:2, Příbram – Liberec 2:0, Liberec – Ústí n. L. 2:0.

Pořadí sk. B: 1. Příbram 6, 2. Liberec 3, 3. Ústí n. L. 0.

Semifinále: Kojetín – Liberec 0:2, Č. Třebová – Příbram 0:2.

O 5. místo: Ústí n. L. – Č. Budějovice 2:0.

O 3. místo: Kojetín – Č. Třebová 1:2.

Finále: Příbram – Liberec 2:0.

Nejlepší nahrávač: Daniel Rosenbaum (Příbram). Nejlepší smečař: Filip Ureš (Příbram). Nejvšestrannější hráč: Matouš Drahoňovský (Liberec).

Konečné pořadí: 1. Gymnázium pod Svatou Horou Příbram, 2. SPŠ SE a VOŠ Liberec, 3. Gymnázium Česká Třebová, 4. Gymnázium Kojetín, 5. SPŠ Resslová Ústí nad Labem, 6. Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice.