Basketbalisté Písku v přímém souboji o první příčku porazili v závěrečném utkání nadstavby I. ligy svitavské Tury 89:75, ovládli základní část a do vyřazovacích bojů jdou z nejvýhodnější pozice.

Písečtí basketbalisté (ve žlutém) v závěrečném utkání nadstavbové části I. ligy porazili Svitavy 89:75 a do play off půjdou z první příčky. | Foto: Jan Škrle

Základní část I. ligy nemohla mít na závěr větší zápletku. Svitavy přijely v pozici lídra s náskokem jedné výhry před Jihočechy. Ti na palubovce soupeře prohráli těsně 84:88, takže bylo jasné, že vítězství o pět a více bodů Sršně posune do čela tabulky a stanou se vítězi základní části.

Domácí před zaplněnou halou na soupeře vlétli a hned v úvodní desetiminutovce si i pomocí pěti trojek rychle vytvořili dvouciferné vedení. Bohužel ve druhé čtvrtině se soupeř začínal stále více prosazovat a svou aktivní hrou 1 na 1 dělal píseckým basketbalistům velké problémy. K tomu přidal osm útočných doskoků Svitav za tuto čtvrtinu, z nichž vytěžil 11 bodů. Sršni přesto odcházeli do šatny s třináctibodovým náskokem – 50:37.

Mužstvo od Otavy si však po přestávce vybralo slabší chvilky a soupeř hlavně díky aktivitě Nováka stáhl manko na pouhé tři body, což by Turům stačilo k potvrzení první příčky.

Sršni měli celé utkání jeden velký problém, a to byla střelba trestných hodů. Ze 40 jich totiž plných 22 neproměnili. Jinak by soupeře na dostřel nepustili.

V závěrečné periodě se Písek vrátil ke své hře a dostal se do vedení až o 18 bodů. Svitavským hráčům začaly téct nervy a hřiště postupně opustili Slezák a bratři Joklové. Koncovku si Jihočeši zkušeně pohlídali a za znění Vysokého jalovce si mohli společně s pětistovkou diváků vychutnat historické vítězství základní části I. ligy.

"V krásné atmosféře jsme si dokráčeli pro prvenství po základní části a získali tak výhodu pro play off. V utkání jsme střídali dobré i špatné úseky. Pořád nás trápí obrana jeden na jednoho, útočný doskok soupeře a co je nejhorší, tak střelba trestných hodů. Bilanci 40/18 a úspěšnost 45 procent byl ukazatel, který držel hosty ve hře déle, než bylo zdrávo a sami jsme si tím utkání komplikovali. A to vůbec nemluvím o tom, jak nás to všechny sráží psychicky. Nicméně i díky skvělým divákům jsme to zvládli. Ale teď teprve začíná sezona a v pátek startujeme čtvrtfinálovou sérii proti zkušenému týmu Plzně,“ konstatoval písecký trenér Jan Čech.

Nyní už přichází na řadu rozhodující fáze sezony, tedy vyřazovací boje. Písečtí Sršni se v ní utkají s druhým týmem nadstavby o 7. až 12. místo, tedy Lokomotivou Plzeň. Série na tři vítězství začíná už v pátek 24. března na jihu Čech (19 hodin), v neděli se bude hrát druhý duel v hale soupeře.

Sršni Photomate Písek – Tuři Svitavy 89:75 (25:14, 50:37, 69:63)

Boby: Šlechta 16, M. Svoboda 16, Fait 15, Sýkora 15, Borovka 12, Šurý 10, Englický 3, J. Svoboda 2 – Novák 20, Slezák 13, L. Jokl 12, Hlobil 8, Petrič 7, Baťa 4, Svojanovský 4, J. Jokl 4, Stodůlka 3. Trojky: 11:9. Fauly: 28:23. Trestné hody: 18/40:20/31. Doskoky: 53:39. Rozhodčí: Kec, Vošahlík. Diváci: 467.

Další výsledky 6. kola nadstavby o 1. až 6. místo

Jindřichův Hradec – Nový Jičín 86:72, Litoměřice – Brno U23 81:87.

Čtvrtfinále play off I. ligy (na 3 vítězství)

Písek – Plzeň, Svitavy – Polabí, Jindřichův Hradec – Litoměřice, Brno U23 - Nový Jičín.

I. liga – po nadstavbě o 1. až 6. místo

1. Písek 24 22 2 2463:1622 46

2. Svitavy 24 22 2 2230:1474 46

3. J. Hradec 24 19 5 2103:1712 43

4. Brno U23 24 17 7 1897:1791 41

5. Nový Jičín 24 15 9 1943:1876 39

6. Litoměřice 24 14 10 1815:1770 38