Písecké basketbalisty čekají dva nejdůležitější zápasy už nyní velmi úspěšné sezony, v níž triumfovali v I. lize. Sršni v baráži o účast v Kooperativa NBL vyzvou Hradec Králové, tedy poslední tým nejvyšší soutěže. První duel je na programu na jihu Čech už v pátek 5. května (18 hodin), odveta na palubovce Královských sokolů pak v pondělí.

Basketbalisté Písku (ve žlutém) po úspěšně zvládnutém finále I. ligy proti Basketu Brno U23 nyní budou bojovat v baráži o účast v nejvyšší soutěži proti Hradci Králové. | Foto: Jan Škrle

Písecký klub, který prošel prvoligovým play off bez jediného zaváhání, se tak nyní pokusí o naplnění dlouhodobé vize zajistit si účast v nejvyšší tuzemské soutěži. Jeho protivníkem bude Hradec Králové, který s bilancí pěti výher a 29 porážek obsadil poslední příčku v KNBL. Vzhledem k tomu, že se Východočechům nedařilo, přišla v průběhu ročníku řada změn, a to v hráčském kádru i na pozici trenéra, kde Lubomíra Peterku během nadstavbové fáze nahradil slovenský kouč Richard Kucsa. Nyní se na palubovce opírá především o cizineckou legii složenou z rozehrávače Soleviće, křídelníka Cavallera a dvou podkošových hráčů Sturanoviće a Prskala, které v základní rotaci doplňuje zkušená česká dvojice střelců O. Peterka a Škranc.

Hradec Králové půjde do barážového dvojboje, který má prostá pravidla a rozhodne, kdo bude mít v součtu obou utkání lepší skóre, v roli favorita, ale kompaktní tým Sršňů už mnohokrát ukázal, že se nemusí nikoho obávat a v zádech bude mít navíc skvělé publikum, které je jeho dalším hráčem.

Program baráže o účast v KNBL

1. utkání – pátek 5. května (18)

Sršni Photomate Písek – Královští sokoli Hradec Králové

2. utkání – pondělí 8. května (18)

Královští sokoli Hradec Králové – Sršni Photomate Písek

(rozhoduje vyšší počet nastřílených bodů v součtu obou zápasů)

„To, co se dříve zdálo jako sen, je nyní realitou a my klepeme na bránu KNBL. Je před námi poslední krok a samozřejmě je to krok nejtěžší. I přes to, jaké měl Hradec Králové v sezoně výsledky, je díky své zkušenosti favoritem barážových bojů. My však máme v ruce trumf v podobě našich příznivců, kteří nás poženou vpřed a dodají nám tolik potřebnou energii. Připravili jsme se, jak jsme jen mohli, a necháme na hřišti maximum. Uvidíme na co to bude stačit,“ prohlásil písecký kouč Jan Čech.

Podobně vnímá diváckou podporu i jedna z opor mužstva Dalibor Fait. „Závěr sezony a náš týmový cíl je tu. Hradec Králové má tým se zkušenými cizinci, kteří budou chtít řídit vývoj utkání. Určitě to pro nás nebude procházka růžovým sadem. Proto doufám, že s podporou každého fanouška v hale budeme hrát náš basketbal a dovedeme utkání do vítězného konce s co největším bodovým rozdílem do pondělní odvety,“ podotkl.

Přichází Michal Svoboda, zahraje si s bratrem

Jihočeši se ještě na poslední chvíli ulovili zajímavou posilu v podobě křídelníka Michala Svobody (23 let), což je mimochodem starší bratr klíčového hráče Sršňů Martina Svobody. Českobudějovický rodák, který oblékal v kategorii kadetů i dres píseckého klubu, přichází na hostování z NH Ostrava. Tam přestoupil v průběhu této sezony po sedmi letech v Pardubicích.

„Nejenže v Michalovi získáváme skvělého obránce a střelce zpoza trojkového oblouku, ale i kluka, který se na utkání v píseckém dresu hodně těší a vrací se do známého prostředí mezi hráče, s kterými vyrůstal. Po zranění Pepy Svobody jsme potřebovali jiného Svobodu do rotace. Doufám, že tohle spojení bude úspěšné a Mike nám svými zkušenostmi pomůže do KNBL,“ prohlásil Jan Čech.

Na krátké angažmá u Otavy se těží i samotný hráče. „Jsem rád, že mohu pomoci Písku v barážových bojích. S mnoha kluky se už dlouho znám a navíc si snad poprvé zahraji i s mým bráchou. Těším se na skvělou a pověstnou píseckou atmosféru a doufám, že se nám podaří postoupit,“ zdůraznil Michal Svoboda.