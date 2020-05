Před patnácti lety, tedy na jaře 2005 se sešli zástupci dvaadvaceti oddílů TJ Slovan Jindřichův Hradec na nevolební valné hromadě, po níž Deník hovořil s tehdejším předsedou celé tělovýchovné jednoty Stanislavem Beranem. Přinášíme přepis rozhovoru:

Jindřichohradecký Slovan, jenž v nedávné minulosti balancoval mezi životem a smrtí, se, zdá se, dokázal zmátořit z nejhoršího a opět začal rozvíjet aktivity na platformě amatérského sportu. Jak potvrdil v rozhovoru Stanislav Beran (56 let), od začátku roku předseda Slovanu a jeden z radních Jindřichova Hradce, tak se možná ve stále obří tělovýchovné jednotě blýská na lepší časy.

Pane předsedo, vy jste na valné hromadě přednesl hlavní zprávu. Co jste v ní uvedl?

Přesně to, že naše občanské sdružení neustále zajišťuje sportovní vyžití pro více než dva tisíce svých členů. Hlavní důraz klademe především na východu mládeže, což se nám vcelku daří. Dobře si ale vedou i některé seniorské celky a sportovci, a to jak na republikové, tak i mezinárodní úrovni.

O čem se na valné hromadě Slovanu nejvíce diskutovalo?

Podle očekávání o rozdělování financí. Rovněž vcelku bez většího překvapení lze konstatovat, že vše je spravedlivě rozděleno. Účastníci valné hromady kritizovali systém v přidělování městských peněz, podle nás byla rozdělovací komise schválená zastupitelstvem v principu k ničemu. Rozdělování financí by klidně zvládl normální úředník i bez komise.

Z městského rozpočtu obdržel Slovan na letošní kalendářní rok 1,25 milionu korun. Je to pro vás dost, nebo málo?

Tohle je pokaždé spekulativní otázka. My musíme vycházet z dané reality, nejde o to, jestli jsme spokojeni, nebo ne. V porovnání s loňskem jsme dostali o tři sta tisíc korun méně, ale když se mezi sportovce v Jindřichově Hradci rozdělovaly čtyři miliony korun, ve své podstatě jsme ani víc nečekali.

Vy jste dlouholetým sportovcem i politikem. Co myslíte, jaká je budoucnost v přidělování jindřichohradeckých městských dotací pro sportovce?

Na takovou otázku vám opět nikdo nemůže zodpovědně odpovědět. Když bude v rozpočtu více peněz, i sport dostane více. Také se ale může stát, že bude méně prostředků. Všichni si musíme uvědomit, že město může pomoci sportu, ale nemusí.

Na rozdíl od jiných sportovců v Jindřichově Hradci máte ve Slovanu jednu velkou výhodu. Tou je, že provozujete chatový tábor v Malém Ratmírově a ubytovnu na Tyršově stadionu. Je tedy zřejmé, že byste měli mít financí dostatek. Nebo snad ne?

Je třeba vidět, že především ratmírovský tábor znatelně chátrá a v nejbližším období do jeho vylepšení budeme hodně prostředků investovat. Zub času mnohé vyhlodal a je znát, že se na jeho údržbě a provozu šetřilo. Nechá se říci, že co v sezoně na Ratmíráku vyděláme, tak do něj zase vložíme. A to podle mého odhadu potrvá několik let.

Vy věříte, že si zařízení Slovanu v Malém Ratmírově zase vybuduje své místo na slunci?

Nechci být nějakým snílkem, ale tomuhle věřím. Velkou pomoc v tomto směru očekávám od nového sekretáře Slovanu.

A kdo se stal novým sekretářem?

Z pětadevadesáti přihlášených adeptů do výběrového řízení vybrala komise sestavená z členů výkonného výboru Slovanu dvaapadesátiletého inženýra ekonomie Zdeňka Turynu, jenž začal ve Slovanu pracovat od prvního dubna a nahradí Boženu Vlachovou, která na konci června odchází do penze. Novinkou je rovněž obsazení místa správce v chatovém táboře v Malém Ratmírově, které letošní sezonu zajišťuje Hana Pohnětalová.

Jakou roli ve Slovanu hraje sekretář?

Ekonomicky manažerskou. Navíc je profesionálem určeným pro řízení chodu celé tělovýchovné jednoty. Já k němu musím mít plnou důvěru.

Jistě máte v živé paměti spory s předchozím sekretářem. Co očekáváte od pana Turyny, který vzešel z téměř stovky uchazečů o tuto funkci?

Hlavně to, že vnese nový vítr do manažerské práce ve Slovanu. Především Malý ratmírov musí daleko více vydělávat.

Pane předsedo, jaká je podle vás úroveň sportovišť v Jindřichově Hradci?

Na vysoké úrovni jsou sportoviště, která spravuje Regionsport. O tom není třeba diskutovat. Sportovní hala a fotbalový areál s perfektním trávníkem u sídliště Vajgar dávají jasnou odpověď. Nyní se provádí nákladná rekonstrukce plochy na zimním stadionu, jenž bude opět patřit k pěkným městským stánkům. Osobně očekávám zlepšení stavu areálu Tyršova stadionu, kde se mohou začít realizovat obě sportovní jednoty, tedy Slovan i Sokol.

České Velenice, Dačice i Nová Bystřice vlastní kuželkářskou čtyřdráhu. Dočká se podobného zařízení také Jindřichův Hradec, jenž před časem patřil ke kuželkářským baštám v republice?

V nejbližším časovém horizontu určitě ne. Vše je opět otázkou financí, což platí i o sálu pro sportovní gymnastiku. Naší snahou je opravit stávající tělocvičnu Slovanu.

I přesto, že jindřichohradecký fotbal jakoby v poslední době hledal svoji tvář, tak se nabízí otázka. Dočkají se někdy diváci, kteří zavítají na městský stadion na Vajgaru, kryté tribuny?

Letos ne, ale v příštím roce věřím tomu, že ano. Nebude se jednat o nějaké převratné dílo, ale tribunu si tento stánek určitě zaslouží.

Doplňme, že v tehdejší největší tělovýchovné jednotě na Jindřichohradecku postupně nezůstal kámen na kameni. Řada oddílů, včetně třeba toho fotbalového, se odtrhla a vydala samostatnou cestou. Slovan navíc nyní ani nedisponuje prakticky žádným majetkem. Nemovitosti na Tyršově stadionu včetně tělocvičny a ubytovny odprodal městu a v loňském roce následoval i prodej chatového tábora v Malém Ratmírově, který nyní vlastní Jan Slavík.