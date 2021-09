Žáci C 3. Jindřich Koutný

Žákyně C 8. Anežka Poledníková

Žáci C 2. Jindřich Koutný

Žákyně C 3. Anežka Poledníková

„Smůlu měl Ondřej Poledník, který ve Viessmannově poháru vyhrál, ale ve slovenském šampionátu střílel v poslední položce do sousedního terče, za což byl penalizován,“ podotkl František Schorný.

Jeho svěřenci na běžeckých tratích i střelnici zářili, o čemž svědčí celkový zisk 19 cenných kovů. Do srdce České Kanady putuje pět zlatých, osm stříbrných a šest bronzových medailí…

„Mistrovství Slovenska se běželo ve vytrvalostním závodě, Viessmannův pohár ve sprintu. V obou soutěžích se představili i naši závodníci, na start však mohli jen ti, kteří mají ukončené očkování proti covidu, s výjimkou dětí do dvanácti let,“ konstatoval hlavní trenér a šéf Klubu biatlonu Staré Město František Schorný.

Součástí klání ve Vyhne byl i závod Olympijských nadějí v letním biatlonu v kategoriích dorostu a juniorů. V dresu české reprezentace se představili hned tři sportovci ze Starého Města, a to Veronika Novotná, Aneta Novotná a Ondřej Poledník.

letní biatlonisté ze Starého Města startovali na mistrovství Slovenska a v prestižním Viessmannově poháru. Do České Kanady si přivezli 19 medailí. | Foto: archiv KB Staré Město

